Wulan Guritno Tampil dengan Kebaya Modern di HUT Ke-80 RI: Semoga Indonesia Lebih Solid

Bisnis.com, JAKARTA — Aktris Wulan Guritno dengan mengenakan kebaya modern turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu (17/8/2025)

Penampilannya mencuri perhatian karena memadukan unsur tradisional dengan sentuhan kontemporer.

“Ini kebaya aja, kebaya modern,” ujar Wulan saat ditanya soal busana yang dipakainya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pilihannya tetap mengacu pada ketentuan acara.

“Ya kan dresscodenya baju Nusantara ya, baju adat, tapi aku ya dimodernkan. Karena aku dari Jawa Solo, yaudah gitu aja,” ucapnya.

Selain itu, Wulan menyebutkan ada aturan warna khusus untuk merayakan hari kemerdekaan.

“Terus kan dresscodenya harus ada merahnya, jadi ya aku ini pakai maroon, serupa tapi tak sama,” katanya sambil tersenyum.

Mengenai harapannya bagi Tanah Air, Wulan mengaku sederhana namun penuh makna.

“Pastinya harapannya seperti semua masyarakat Indonesia, ke depan lebih maju, solid, dan lebih baik. Udah itu aja,” tandas Wulan.