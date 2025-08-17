Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Wulan Guritno Tampil dengan Kebaya Modern di HUT Ke-80 RI di Istana Negara/ Bisnis. Akbar Evandio
Entertainment

Wulan Guritno Tampil dengan Kebaya Modern di HUT Ke-80 RI: Semoga Indonesia Lebih Solid

Akbar Evandio
Akbar Evandio
 Minggu, 17 Agustus 2025 - 09:40
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Aktris Wulan Guritno dengan mengenakan kebaya modern turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu (17/8/2025)

Penampilannya mencuri perhatian karena memadukan unsur tradisional dengan sentuhan kontemporer.

“Ini kebaya aja, kebaya modern,” ujar Wulan saat ditanya soal busana yang dipakainya.

Baca Juga Profil Ario Bayu, Sepupu Wulan Guritno yang Jadi VP Multivision Plus

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pilihannya tetap mengacu pada ketentuan acara.

“Ya kan dresscodenya baju Nusantara ya, baju adat, tapi aku ya dimodernkan. Karena aku dari Jawa Solo, yaudah gitu aja,” ucapnya.

Selain itu, Wulan menyebutkan ada aturan warna khusus untuk merayakan hari kemerdekaan.

Baca Juga Chef Juna Diangkat Jadi Komisaris Lucy In The Sky (LUCY) Gantikan Wulan Guritno

“Terus kan dresscodenya harus ada merahnya, jadi ya aku ini pakai maroon, serupa tapi tak sama,” katanya sambil tersenyum.

Mengenai harapannya bagi Tanah Air, Wulan mengaku sederhana namun penuh makna.

“Pastinya harapannya seperti semua masyarakat Indonesia, ke depan lebih maju, solid, dan lebih baik. Udah itu aja,” tandas Wulan.

Baca Juga Wulan Guritno Lepas Kursi Komisaris Independen Lucy in The Sky (LUCY)
Penulis : Akbar Evandio
Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results
Premium

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Chef Juna Diangkat Jadi Komisaris Lucy In The Sky (LUCY) Gantikan Wulan Guritno
Korporasi

Chef Juna Diangkat Jadi Komisaris Lucy In The Sky (LUCY) Gantikan Wulan Guritno

8 bulan yang lalu
Beda Perlakukan Polisi Saat Tangani Kasus Promo Judol Sadbor dan Artis Jakarta
Viral

Beda Perlakukan Polisi Saat Tangani Kasus Promo Judol Sadbor dan Artis Jakarta

9 bulan yang lalu
Emiten Wulan Guritno LUCY Tentukan Harga Rights Issue, Cek Jadwalnya
Korporasi

Emiten Wulan Guritno LUCY Tentukan Harga Rights Issue, Cek Jadwalnya

1 tahun yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Mengenal Pakaian Adat Kerawang Gayo, yang Dipakai Wapres Gibran di Upacara Istana Negara
Fashion

Mengenal Pakaian Adat Kerawang Gayo, yang Dipakai Wapres Gibran di Upacara Istana Negara

17 menit yang lalu
Wulan Guritno Tampil dengan Kebaya Modern di HUT Ke-80 RI: Semoga Indonesia Lebih Solid
Entertainment

Wulan Guritno Tampil dengan Kebaya Modern di HUT Ke-80 RI: Semoga Indonesia Lebih Solid

1 jam yang lalu
Promo Bioskop Spesial HUT RI Bulan Agustus, Ada Nonton Gratis hingga Buy One get One
Info Travel

Promo Bioskop Spesial HUT RI Bulan Agustus, Ada Nonton Gratis hingga Buy One get One

1 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Simak 7 Animasi Rating Tertinggi untuk Maraton Film Akhir Pekan

2

“Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa”, Film Pahlawan Nasional Pertama dengan Teknologi AI

3

Studi Sebut Pola Strict Parenting Lebih Efektif Dorong Perkembangan Anak

4

Promo Makanan Spesial Edisi Kemerdekaan RI Agustus 2025 dan Syaratnya, Diskon hingga 80%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris
Info Travel

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter
Entertainment

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro