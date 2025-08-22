Bisnis Indonesia Premium
Frank Caprio/therealfrankcaprio
Entertainment

‘Hakim Baik Hati’ Frank Caprio Meninggal Dunia Karena Kanker Pankreas

Mia Chitra Dinisari
 Jumat, 22 Agustus 2025 - 11:26
Bisnis.com, JAKARTA - Frank Caprio, seorang pensiunan hakim kota di Rhode Island AS yang terkenal baik hati dalam acara serial realitas ruang sidang Caught in Providence, meninggal dunia di usia 88 tahun.

Dilansir dari Guardian, akun media sosial resmi Caprio mengatakan bahwa dia "meninggal dunia dengan tenang" setelah "perjuangan panjang dan berani melawan kanker pankreas".

Hakim tersebut menjuluki ruang sidangnya sebagai tempat "di mana orang dan kasus dihadapi dengan kebaikan dan welas asih".

Baca Juga Kenali Sarkoma, Kanker Langka yang Bisa Serang Anak dan Usia Muda

Acara Caprio difilmkan di ruang sidangnya dan menampilkan humor dan welas asihnya yang sederhana. Klip dari acara tersebut telah menarik lebih dari 1 miliar tayangan di media sosial.

Selama masa jabatannya, Caprio mengembangkan persona yang berbeda dengan banyak hakim TV lainnya – lebih simpatik dan tidak terlalu konfrontatif. Ia juga menggunakan ketenarannya untuk mengatasi isu-isu seperti akses yang tidak setara ke sistem peradilan.

"Frasa 'dengan kebebasan dan keadilan untuk semua' mewakili gagasan bahwa keadilan harus dapat diakses oleh semua orang. Namun, kenyataannya tidak demikian," kata Caprio dalam sebuah video. “Hampir 90% warga Amerika berpenghasilan rendah terpaksa berjuang sendiri menghadapi masalah sipil seperti layanan kesehatan, penggusuran yang tidak adil, tunjangan veteran, dan, ya, bahkan pelanggaran lalu lintas.”

Baca Juga Studi Ungkap Ganja Memicu Sel Kanker

Video-videonya yang paling populer adalah video di mana ia memanggil anak-anak ke pengadilan untuk membantu menghakimi orang tua mereka. Salah satu video menunjukkan ia mendengarkan dengan penuh simpati seorang perempuan yang putranya terbunuh, lalu membatalkan denda dan tilang sebesar $400.

Keluarga Caprio menggambarkannya “sebagai suami, ayah, kakek, buyut, dan sahabat yang berbakti”.

Para politisi negara bagian dan lokal berduka atas kepergiannya. "Hakim Caprio tidak hanya melayani publik dengan baik, tetapi juga terhubung dengan mereka secara bermakna, dan orang-orang tak henti-hentinya menanggapi kehangatan dan belas kasihnya," ujar Gubernur Rhode Island,

Baca Juga Kekayaan Phil Knight, Founder Nike yang Donasi US$2 Miliar Menembus Rekor untuk Pendidikan dan Riset Kanker

Caprio pensiun dari pengadilan kota Providence pada tahun 2023 setelah hampir empat dekade mengabdi.

