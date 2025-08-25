Bisnis Indonesia Premium
Sinopsis Labinak, film horor baru Indonesia yang menyajikan kisah kanibalisme/XXI
Entertainment

Sinopsis Labinak, Film Horor Kanibal yang Hadirkan Cameo Sumanto

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Senin, 25 Agustus 2025 - 16:11
Bisnis.com, JAKARTA - Film horor baru berjudul Labinak menjadi pembicaraan publik karena menghadirkan cameo yang tidak biasa.

Labinak menyajikan perpaduan urban legend, kanibalisme, dan kritik sosial. Tidak melulu soal hantu yang seram, film ini menyajikan kengerian yang bisa saja terjadi di tengah masyarakat.

Dalam film ini pun diceritakan praktik kanibalisme yang dipercayai oleh sejumlah kelompok elit.

Uniknya, Labinak ikut mengundang Sumanto untuk menjadi cameo dalam film ini. Diketahui, Sumanto merupakan mantan narapidana yang dikenal karena praktik kanibal.

Namun kanibalisme di film ini, juga menunjukkan metafora ekstrem kerakusan elit yang ‘memakan’ orang-orang dalam praktik kekuasaan dan kekayaan.

Sinopsis Labinak

Baca Juga Film My Daughter Is A Zombie jadi Film Terlaris di Korea Selatan Tahun 2025

Diceritakan seorang perempuan bernama Najwa (Raihaanun), ia adalah ibu tunggal yang jadi guru di sekolah elit keluarga Bhairawa.

Ia kemudian menyadari bahwa keluarganya terjebak sekte kanibalisme kuno. Tak disangka, putri yang bernama Yanti, menjadi target ritual pengorbanan demi kekuasaan keluarga Bhairawa.

Najwa pun harus melawan ritual keji tersebut demi menyelamatkan Yanti. Sejalan dengan itu, ia juga harus menunjukkan pengorbanan dalam menghadapi kekuatan elit.

Baca Juga Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

