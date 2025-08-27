Perjalanan Cinta Taylor Swift dan Travis Kelce yang Kini Bertunangan

Bisnis.com, JAKARTA - Taylor Swift akhirnya bertunangan dengan kekasihnya, Travis Kelce, baru-baru ini.

Seorang informan mengatakan bahwa kedua pasangan Hollywood ini telah bertunangan tepatnya ada 2 minggu lalu pada pertengahan Agustus 2025.

Namun Taylor Swift baru mengumumkan pertunangan mereka dalam sebuah unggahan Instagram pada Selasa (26/8/2025).

Baca Juga Profil Travis Kelce yang Baru Saja Tunangan dengan Taylor Swift

Ia mengunggah foto bersama dengan Travis Kelce disertai beberapa foto lamaran mereka yang dihias bunga di taman.

"Guru bahasa Inggrismu dan guru olahragamu akan menikah," tulis Swift dalam keterangan foto.

Travis Kelce dan Taylor Swift diketahui menjalin hubungan mulai akhir 2023. Saat itu, Travis diketahui sengaja memberikan nomornya kepada sang penyanyi saat menghadiri konser pada beberapa waktu lalu.

Baca Juga Harga Cincin Tunangan Taylor Swift dan Travis Kelce Ditaksir hingga Rp81 Miliar

Meskipun tak sempat bertemu, namun beberapa bulan setelahnya dikabarkan bahwa Travis berhasil mendekati Taylor.

Setelah itu, keduanya semakin sering menunjukkan kebersamaan. Di mana saat berjalan di publik, Travis dan Taylor pun tak segan bergandengan tangan mesra.

Pada bulan Juli, Kelce membagikan unggahan Instagram yang manis yang menawarkan sekilas momen-momen spesial dalam hubungan mereka.

Baca Juga Selamat! Taylor Swift dan Travis Kelce Resmi Tunangan

Unggahan tersebut menampilkan beberapa foto pasangan itu dengan penampilan yang serasi dan menghabiskan waktu di luar musim bersama teman-teman.

Dalam satu foto, pasangan itu mengenakan pakaian hitam yang serasi, dan penggemar yang jeli melihat sebuah pengungkapan halus di layar ponsel Kelce di sudut foto, yang menunjukkan dia dan Swift sebagai layar kunci masing-masing.

Dilansir dari People, Kelce melamar dengan cincin rancangannya bersama Kindred Lubeck dari Artifex Fine Jewelry. Batu yang berkilauan itu berpotongan "Old Mine brilliant cut," yang dipamerkan Swift dalam serangkaian foto yang mengumumkan kabar bahagia tersebut.

Foto pertunangan pertama menampilkan Kelce melamar sambil berlutut sementara Swift meletakkan satu tangan di wajahnya. Foto-foto lainnya menunjukkan keduanya berpelukan dan duduk di bangku di bawah teralis bunga berwarna merah muda dan putih.

Awal bulan ini, Swift memulai debutnya di podcast 'New Heights', yang menurut Guinness World Records memecahkan rekor dunia baru untuk "penayangan bersamaan terbanyak untuk sebuah podcast di YouTube" pada 13 Agustus dengan total 1,3 juta.

Swift tidak hanya mengumumkan album studio ke-12nya yang akan datang, The Life of a Showgirl, dengan bantuan tunangannya dan saudara laki-lakinya, Jason, di podcast mereka, tetapi ia juga berterus terang tentang hubungannya dengan Kelce, termasuk mengisyaratkan bahwa mereka tinggal bersama.

Bintang pop itu kemudian menggambarkan pemain sepak bola tersebut sebagai "penguat semangat dalam kehidupan setiap orang yang ia jalani."

Selama berbulan-bulan, para penggemar Swift berspekulasi bahwa Kelce akan melamar, dan rumor tersebut semakin kencang setelah orang dalam NFL, Adam Schefter, mengisyaratkan di NFL Live pada Agustus 2024 bahwa lonceng pernikahan mungkin akan menjadi hal berikutnya.

Taylor bahkan memberikan pujian manis kepada Travis dalam dua lagu barunya, "So High School" dan "The Alchemy," dari album terbarunya Tortured Poets Department.