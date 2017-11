Sam Smith saat tampil di Oscar 2016 - Reuters/Mario Anzuoni

Bisnis.com, JAKARTA - "The Thrill of it All" menjadikan Sam Smith sebagai penyanyi pertama Inggris yang berada di puncak tangga album Billboard 200, mengalahkan Maroon 5 dan Blake Shelton menurut data dari Nielsen SoundScan, Senin (13/11/2017).

Album "The Thrill of It All" terjual lebih dari 237.000 unit pada minggu pertama debut sebagai Nomor 1 di Billboard 200. Billboard mengatakan ini minggu penjualan terbaik Smith di Amerika Serikat.

Album "Red Pill Blues" Maroon 5 menempati peringkat dua dengan penjualan sekitar 122.000 unit dalam seminggu, sementara penyanyi country "Texoma Shore" Shelton memulai debutnya di tempat keempat menurut siaran Reuters.

Sementara, album rapper Chris Brown "Heartbreak on a Full Moon" bertahan di posisi tiga dan "Without Warning", kolaborasi rapper 21 Savages, Offset dan produser Metro Boomin, menyelinap ke posisi lima.

Dan album "Reputation" milik Taylor Swift terjual lebih dari 717.000 keping pada hari peluncurannya menurut data BuzzAngle Music. Mereka memperkirakan album ini akan memimpin tangga lagu Billboard 200 minggu depan.

Sementara single terbaru Taylor Swift, "Call It What You Want" sudah memimpin di bagan lagu digital, yang mengukur penjualan daring, dengan penjualan sekitar 67.000 unit.

Grafik Billboard 200 menghitung unit dari penjualan album, penjualan lagu (10 lagu sama dengan satu album) dan aktivitas streaming (1.500 stream sama dengan satu album).

Sumber : Antara