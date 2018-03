Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA-- Jakarta Fashion Dan Food Festival kembali digelar untuk ke-15 kalinya dengan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dan Summericon.

Gelaran tersebut akan berlangsung pada 5 April-6 Mei 2018 di Summarecon Kelapa Gading. Melalui acara tersebut nantinya akan menampilkan rancangan busana dari beberapa desainer seperti Albert Yanuar, Yosafat Dwi Kurniawan untuk mewakili desianer muda. Selain itu juga Jenahara, Mayaratih, Happa by Mel Ahyar, Dan Eddy Betty.

Desainer Albert Yanuar mengatakan, dalam gelaran tersebut pihaknya akan mengeluarkan koleksi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dia mengatakan busana kali ini akan didesain lebih light.

"Embroiderynya lebih diolah secara modern. Ada unsur oriental dengan motif Naga, ikan koi, Dan Ada phoenix juga. Aku olah gimana caranya terlihat modern," kata Albert, di Museum Nasional, Selasa(23/3/2017).

Dia akan menampilkan 15 look dengan siluet pakaian wanita yang didesain luxury with a twist yakni dimana sebuah busana cocktail dapat ditranformasi menjadi dua atau tiga look.

"Kenapa aku bikin kayak gitu, karena dalam sebuah travelling itu kan kita perlu quick changing, kita bisa formil, harus casual. Itu look yg bisa dilepas lepas menjadi sebuah sesuatu yg unik dari karya," katanya.

Sementara palet warna yang dipilih seperti midnight blue, icy blue, dan deep red dengan unsur emas.