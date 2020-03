Nokia Phones Luncurkan Campaign Terbaru No Time To Die

Bisnis.com, JAKARTA - HMD Global, the home of Nokia phones, mengumumkan bahwa kami adalah official phone partner untuk film James Bond ke-25, No Time To Die, serta menghadirkan tampilan pertama iklan terbarunya yang menampilkan Lashana Lynch sebagai Agen Nomi.

Iklan tersebut terinspirasi oleh film dan disutradarai oleh sutradara peraih BAFTA Award, Amma Asante. Iklan tersebut merupakan bagian dari campaign pemasaran global terbesar HMD Global, yang menampilkan sejumlah smartphone Nokia sebagai ‘The Only Gadget You’ll Ever Need’.

Sejumlah ponsel Nokia akan muncul dalam No Time To Die, sebagai bagian dari campaign terpadu yang berlangsung di bioskop, digital, social media, OOH dan ritel, yang akan diluncurkan secara global pada 8 Maret, pada Hari Perempuan Internasional. Dibuka dengan video berdurasi 90 detik yang menampilkan sekilas beberapa smartphone Nokia yang akan segera diumumkan.

Perangkat rahasia ini akan diluncurkan pada 19 Maret, dan, No Time To Die akan hadir di bioskop Inggris pada 12 November 2020. Beberapa ponsel Nokia kekinian yang hadir di film ini antara lain Nokia 7.2, hadir dengan kamera triple 48MP yang tangguh, berteknologi Quad Pixel dan ZEISS Optics, dan Nokia 3310 ikonik yang telah dikenal dan dicintai para penggemarnya.

Melalui kerjasama film ini, HMD Global, the home of Nokia phones, dapat menunjukkan keberadaannya sebagai penyedia smartphone Android secara global, memperlihatkan komitmennya terhadap keamanan, kecepatan dan inovasi, memenuhi kebutuhan para pelanggan yang paling tangguh di dunia; para agen MI6.

Video tersebut mengambil latar belakang cakrawala kota London yang khas, menampilkan bangunan St. Paul dan The Shard. Agen Nomi memanfaatkan sejumlah fitur pada smartphone Nokia terbarunya, yang akan segera diluncurkan, untuk menyelesaikan misinya.

Juho Sarvikas, HMD Global Chief Product Officer mengatakan bahwa terkait peluncuran film yang ditunda menjadi 12 November pihaknya benar-benar bersemangat dalam mempersiapkan peluncuran yang sangat ditunggu ini.

"Sejumlah properti budaya menempatkan teknologi sebagai pusat daya tarik mereka seperti halnya No Time To Die. Komitmen film ini terhadap inovasi, dipadukan dengan teknologi yang memukau dalam setiap smartphone Nokia, menjadikan perangkat kami sebagai satu-satunya gadget yang diperlukan siapapun bahkan agen 00 menjadikan kerjasama ini sebagai sebuah kekuatan nyata yang patut diperhitungkan," ujarnya melalui siaran resmi yang diterima Bisnis, Jumat (6/3/2020).

Sebagai informasi, dalam No Time To Die, Bond telah meninggalkan karirnya dan tengah menikmati kehidupan tenang di Jamaika. Kedamaian ini hanya berumur singkat ketika sahabat lamanya Felix Leiter dari CIA meminta bantuan. Misi untuk menyelamatkan seorang ilmuwan yang diculik ternyata lebih berbahaya dari yang diperkirakan, membawa Bond pada jejak sosok penjahat misterius bersenjatakan teknologi terbaru yang berbahaya.

