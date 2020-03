Rilis Film James Bond Ditunda, MGM Ditaksir Rugi US$30 Juta

Bisnis.com, JAKARTA - MGM Studios telah mengumumkan penundaan tanggal rilis film ke-25 dalam waralaba "James Bond" yang semula akan dilaksanakan pada April 2020 menjadi November 2020.

Sejumlah sumber yang dikutip oleh The Hollywood Reporter memperkirakan bahwa penundaan rilis 'No Time to Die' akan menyebabkan kerugian studio itu sekitar US$30 juta-US$50 juta.

Meskipun anggaran pemasaran secara keseluruhan untuk film yang disutradarai oleh Cary Joji Fukunaga ini belum dirilis, MGM setidaknya sudah mengeluarkan dana banyak bahkan empat pekan sebelum agenda awal, termasuk US$4,5 juta untuk iklan di Super Bowl pada Februari lalu.

Namun, ini mungkin adalah opsi terbaik yang dapat diambil MGM untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Kehilangan delapan digit dolar AS bagi 'No Time to Die' bukan masalah besar mengingat margin keuntungan film-film James Bond yang tinggi.

"Mereka jelas melakukan hal yang benar dengan mengutamakan keselamatan publik, keselamatan dunia," kata produser 'No Time to Die', Barbara Broccoli beberapa waktu lalu, dikutip melalui hollywoodreporter.com, Jumat (6/3).

Anggaran produksi untuk 'No Time to Die' diperkirakan setara dengan film James Bond ke-24, Spectre (2015), sebesar US$245 juta.

Beberapa sumber mengatakan keputusan studio untuk memindahkan tanggal rilis sebagian besar didasarkan pada kenyataan ekonomi bahwa sejumlah besar teater di seluruh dunia telah ditutup dalam beberapa pekan terakhir, mulai dari Jepang hingga Italia.

Analis marketplace film percaya wabah ini dapat mengakibatkan kerugian US$5 miliar untuk box office global, menurut The Hollywood Reporter.

Blockbuster lain yang dijadwalkan tayang tahun ini seperti Black Widow dan Furious 9 kabarnya tidak akan ditunda.

'No Time to Die' diperkirakan akan rilis pada 12 November 2020, di Inggris dan pada 25 November 2020, di AS. Film ini awalnya dijadwalkan untuk rilis 2 April di Inggris dan rilis 10 April di AS.

