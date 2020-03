Terkena Flu, Celine Dion Batal Tampil di Washington D.C dan Pittsburgh

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi Celine Dion memutuskan untuk menunda dua konsernya di AS setelah mengalami flu.

"Kami menyesal memberi tahu Anda bahwa karena flu Celine Dion akan menunda dua pertunjukan Courage World Tour yang dijadwalkan digelar minggu ini di Washington, D.C dan Pittsburgh," demikian pernyataan resmi dari Celline Dion melalui fanspage resminya di Facebook dikutip Kamis (12/3/2020).

Pelantun lagu My Heart Will Go On itu memutuskan untuk menunda konsernya di Capital One Arena, Washington D.C pada Rabu (11/3/2020) malam waktu setempat dan PPG Paints Arena di Pittsburgh, Pennsylvania, pada Jumat (13/3/2020).

Konser di Washington D.C. ditunda hingga 16 November 2020. Adapun, konsernya di Pittsburgh dijadwalkan digelar pada 18 November 2020.

Penundaan konser tersebut diumumkan mendadak setelah Dion merasakan gejala flu usai menuntaskan konsernya di enam lokasi berbeda di New York. Setelah menjalani pemeriksaan di fasilitas medis setempat, dokter meminta penyanyi berusia 51 tahun itu untuk beristirahat.

Dokter juga memastikan bahwa gejala flu yang dialami oleh Dion tidak ada kaitannya dengan Novel Coronavirus atau Covid-19.

"Sehari setelah menyelesaikan enam pertunjukan di daerah New York, Dion mulai merasakan gejala flu biasa. Gejala-gejalanya berlanjut hingga Selasa, dan dokter memerintahkan untuk beristirahat selama 5-7 hari ke depan," tulisnya.

Setelah beristirahat dan pulih, Dion akan kembali menggelar konsernya yang merupakan bagian dari Courage World Tour. Dia dijadwalkan akan kembali memulai tur tersebut pada 24 Maret 2020 di Denver.

Adapun, untuk pemegang tiket pertunjukan yang ditunda di Washington D.C. dan Pittsburgh akan menerima informasi lebih lanjut dan diminta untuk menyimpan tiket asli mereka yang bisa digunakan pada konser pengganti November mendatang.

