Pagelaran Sabang Merauke Tampilkan Pertunjukan Kolosal nan Megah

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
 Minggu, 24 Agustus 2025 - 09:10
Bisnis.com, JAKARTA — Pagelaran Sabang Merauke: Hikayat Nusantara   digelar 23-24 Agustus untuk umum. Penonton bersiap berdecak kagum menyaksikan pertunjukan kolosal yang megah.

Digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta selama dua hari, pada 23-24 Agustus 2025, para penonton akan bisa melihat lebih dari 1.000 pelaku seni, termasuk 351 penari berpentas di panggung besar di kiri dan kanan setinggi 1,2 meter, dihubungkan dengan jembatan setinggi 5 meter dan dengan orkestra di tengah.

Setelah mendapat bocoran dari pelatihan finalnya di Yogyakarta, tim Bisnis tetap dibuat terpukau pada penampilan pada pertunjukan aslinya lantaran telah lengkap dengan tata panggung, pencahayaan, dan multimedia yang mendukung pertunjukan.

Ada pula beberapa aksi yang hanya bisa dilihat di pertunjukan ini, di mana Yura Yunita melayang di udara, mengepakkan sayap dan naik ke atas naga.

Yura membawakan lagu Mahadewi bersama Padi Reborn yang perdana berpartisipasi dalam sebuah peprtunjukan broadway megah.

Tak ketinggalan Reog Ponorogo, wayang Cepot jumbo, dan ondel-ondel setinggi tiga orang dewasa juga menjadi poin yang memukau dalam pertunjukan ini.

Para penari juga dibalut dengan kostum-kostum cantik sesuai karakter cerita dan nuansa tiap daerah. 

Di bawah arahan Fashion Director Taufik Bachtiar dan Head Stylist Kesya Moedjenan, serta didukung tim Stylist Fiani Herrining, Thania Sumardi, M. Zakky Ishananda, dan Martin, setiap detail kostum melewati proses kreatif yang ketat. 

Anda bisa melihat hasil karya deretan perancang busana ternama Indonesia seperti Ghea Panggabean, Chossy Lattu, Sebastian Gunawan, Didi Budiardjo, Denny Wirawan, Danny Satriadi, Priyo Octaviano, Era Soekamto, Ivan Gunawan, Mel Ahyar, dan lainnya hingga AdeChan yang begitu cantik, mewah, berkilauan.

Pagelaran yang mengusung tema “Hikayat Nusantara” ini juga menampilkan para penyanyi nasional seperti Mirabeth Sonia, Yuyun Arfah, Christine Tambunan, Tafan Purbo, Nino Prabowo dan lainnya.

Mereka bernyanyi dan berdendang diiringi lantunan harmoni yang indah dari musisi kelas dunia dari Jakarta Concert Orchestra, Batavia Madrigal Singers, serta The Resonanz Children’s Choir, seniman musik tradisional, tim produksi, hingga tokoh budaya Indonesia.

Pertunjukan semakin semarak dengan kehadiran kostum karakter karya spektakuler dari Jember Fashion Carnaval dan Pesona Gondanglegi, serta berbagai kejutan atraktif lainnya seperti atraksi barongsai dari Kong Ha Hong, pertunjukan drumband, dan aksi energik dari tim cheerleaders.

Sebanyak 31 lagu dan puluhan tarian dari hampir seluruh penjuru Nusantara akan ditampilkan, mewakili kekayaan budaya daerah seperti “Padang Wulan” dari Jawa Tengah, “Bungong Jeumpa” dari Aceh, “Butet” dan “Rambadia” dari Sumatera Utara, hingga “Injit-Injit Semut” dari Jambi dan “Pak Pung Pak Mustafa” dari Riau. 

Penonton juga akan diajak menikmati keindahan “Gending Sriwijaya” dari Sumatera Selatan, “Pang Lipang Dang” dari Lampung, “Kambanglah Bungo” dari Sumatera Barat, serta medley modern Remix Pulau Andalas Bersatu yang menyatukan semangat Sumatera.

Dari Jawa Barat hadir “Manuk Dadali”, dari Jakarta “Keroncong Kemayoran”, dari Jawa Timur “Jangkrik Genggong” dan “Umbul Umbul Blambangan”, serta “Mahadewi” dari Yogyakarta. Sementara dari Kalimantan Tengah akan hadir komposisi instrumental khas Kalimantan.

Keanekaragaman ini dilengkapi dengan “Lulo” dari Sulawesi Tenggara, “Ayo Mama” dan “Hai Rame-Rame” dari Maluku, “Putri Cening Ayu” dan “Tembang Calon Arang” dari Bali, “Benggong” dari Nusa Tenggara Timur, serta “Sajojo” dari Papua. 

Selain itu, lagu nasional “Syukur”, lagu tematik “Nusantara”, dan lagu penutup “Inspirasi Diri” akan menjadi simbol kebersamaan dan semangat persatuan yang menjadi inti dari pagelaran ini.

Dari sisi musikal, Elwin Hendrijanto, komposer Indonesia yang juga dikenal melalui karyanya di industri perfilman Hollywood akan bertindak sebagai Music Director. Sementara itu, Maestro Avip Priatna sebagai konduktor orkestra dari Jakarta Concert Orchestra, didukung oleh paduan suara dari Batavia Madrigal Singers dan The Resonanz Children’s Choir. 

Bagi penonton yang akan menyaksikan pertunjukan hari ini, disarankan datang lebih awal untuk penukaran tiket. Jangan sampai ketinggalan sedetik saja pertunjukan ini!

