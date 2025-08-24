Bisnis Indonesia Premium
Yura Yunita bakal turut memeriahkan Pagelaran Sabang Merauke yang digelar oleh iForte dan BCA, 23 - 24 Agustus mendatang
Melayang di Udara dan Naik Naga Tak jadi Tantangan bagi Yura Yunita

Mutiara Nabila
 Minggu, 24 Agustus 2025 - 10:10
Bisnis.com, JAKARTA — Pagelaran Sabang Merauke kembali digelar. Tahun ini dengan lebih banyak atraksi memukau.

Dengan mengusung tema Hikayat Nusantara, Pagelaran Sabang Merauke tahun ini menampilkan para penyanyi nasional seperti Mirabeth Sonia, Yuyun Arfah, Christine Tambunan, Tafan Purbo, Nino Prabowo dan lainnya.

Termasuk pula Yura Yunita yang membawakan lagu Mahadewi bersama Padi Reborn yang perdana berpartisipasi dalam sebuah peprtunjukan broadway megah.

Mereka membawakan 31 lagu bersama iringan dengan lebih dari 300 penari yang menarikan puluhan tarian dari hampir seluruh penjuru Nusantara.

Salah satu yang menjadi poin penting dan paling memukau dalam pertunjukan adalah saat Yura Yunita, tanpa diduga, melayang di udara, mengepakkan selendang sayapnya dan kemudian naik ke atas naga besar yang menyemburkan asap dari mulutnya.

Namun, Yura mengatakan naik ke atas ketinggian bukan menjadi tantangan dan membuatnya gugup.

"Kalau naik ketinggian mungkin karena aku suka ketinggian, aku biasa paragliding, paralayang. Jadi kalau untuk tantangan seperti ini kebetulan aku cintai, Alhamdulillah nggak degdegan karena sudah biasa" ungkapnya pada konferensi pers usai pertunjukan perdana Pagelaran Sabang Merauke di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Yura mengungkapkan alih-alih naik ke ketinggian, hal yang paling menantang justru saat membawakan lagu Mahadewi. 

"Karena ini lagu idolaku, semuanya ada di sini dari Padi Reborn. Kolaborasi bersama idola kita semua dari aku SD dan sekarang bisa menyanyikan bersama sepanggung dengan pencipta lagunya, itu justru yang buat nervous," jelasnya.

Yura juga mengungkapkan siap dan tak keberatan untuk naik lagi melayang di udara untuk pertunjukan hari ini, dan seterusnya.

Para penyanyi menyanyikan puluhan lagu dari hampir seluruh penjuru Nusantara akan ditampilkan, mewakili kekayaan budaya daerah seperti “Padang Wulan” dari Jawa Tengah, “Bungong Jeumpa” dari Aceh, “Butet” dan “Rambadia” dari Sumatera Utara, hingga “Injit-Injit Semut” dari Jambi dan “Pak Pung Pak Mustafa” dari Riau. 

Penonton juga akan diajak menikmati keindahan “Gending Sriwijaya” dari Sumatera Selatan, “Pang Lipang Dang” dari Lampung, “Kambanglah Bungo” dari Sumatera Barat, serta medley modern Remix Pulau Andalas Bersatu yang menyatukan semangat Sumatera.

Dari Jawa Barat akan hadir “Manuk Dadali”, dari Jakarta “Keroncong Kemayoran”, dari Jawa Timur “Jangkrik Genggong” dan “Umbul Umbul Blambangan”, serta “Mahadewi” dari Yogyakarta. Sementara dari Kalimantan Tengah akan hadir komposisi instrumental khas Kalimantan.

Selain itu, seluruh penyanyi menutup pertunjukan dengan membawakan lagu nasional “Syukur”, lagu tematik “Nusantara”, dan lagu penutup “Inspirasi Diri” akan menjadi simbol kebersamaan dan semangat persatuan yang menjadi inti dari pagelaran ini.

Penulis : Mutiara Nabila
