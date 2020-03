TikTok Kekinian Edukasi Masyarakat Atasi Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA - Baru-baru ini, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa virus corona telah sampai di Indonesia. Novel Coronavirus 2019 atau disingkat nCOV-19 ini merupakan penyakit yang termasuk ke dalam golongan virus penyebab SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) dan MERS (Middle-East Respiratory Syndrome).

Pemerintah sempat mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap waspada. Kondisi tersebut membuat beberapa kreator konten memberikan edukasi melalui video singkat di TikTok dengan cara yang fun dan simple, beberapa diantaranya adalah:

1.Tanyakandokter

Pemilik akun bernama Tanyakandokter menjelaskan bahwa virus Corona adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Penularan virus ini melalui droplet, yaitu cairan hidung dan mulut yang keluar ketika batuk dan bersin. Gejala yang muncul ketika terserang virus Corona adalah batuk, disertai demam tinggi diatas 38 derajat, dan kesulitan bernapas

2.Alodokter

Meski demikian, penyebaran virus Corona bisa diatasi dengan rajin mencuci tangan dengan cara yang tepat. Untuk itu, akun Alodokter memberikan tutorial tentang cara cuci tangan yang benar, meliputi telapak tangan, sela-sela jari, sampai dengan ujung kuku.

3.HalodocID

Nah, setelah tau cara mencuci tangan yang benar, lalu kapan sebaiknya kita mencuci tangan? Akun HalodocID menganjurkan kita untuk mencuci tangan sesering mungkin, khususnya sehabis batuk atau bersin, setelah dari toilet, serta sebelum dan sesudah makan

4.WHO

Menghadapi virus Corona, banyak orang berupaya membeli masker untuk melindungi dirinya. World Health Organization (WHO) menjelaskan melalui akun TikTok mereka bahwa masker digunakan untuk penderita penyakit pernapasan, seperti demam, batuk, atau pilek, termasuk tenaga kesehatan yang menangani pasien tersebut. Selain itu, masker juga harus digunakan dengan benar, salah satunya tidak menggunakan kembali masker yang sudah dipakai.

5.Kemendikbud RI

Sebagai penutup, Nadiem Makarim, selaku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rakyat Indonesia berpesan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam mencegah penularan virus Corona melalui video TikTok, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, meningkatkan daya tahan tubuh, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menggunakan masker atau menutup mulut saat bersin, serta mengunjungi pelayanan kesehatan masyarakat terdekat jika memiliki gejala demam dan sesak napas.

Donny Eryastha Head of Public Policy, TikTok Indonesia, Malaysia and The Philippines menilai konten edukasi melawan Corona yang dibuat oleh beberapa kreator TikTok sangat unik.

“Kami sangat mengapresiasi para kreator yang punya kepedulian terhadap kondisi yang terjadi saat ini dan mau membagikan ilmu mereka melalui akun TikTok. Kami percaya, berbagai fitur yang ada di TikTok dapat membawa hal positif, seperti yang dilakukan oleh kreator-kreator tersebut," ujarnya dalam siaran resmi yang diterima Bisnis, Jumat (13/3/2020).

Donny menambahkan bahwa banyak kreator TikTok yang menunjukkan kepeduliannya terhadap virus Corona ini, diantaranya juga ada kreator Dionharyadi, yang mengunggah video tentang antibiotik untuk bantu lawan Corona, Kellycourtneyy yang mengunggah video pencegahan dengan gerakan unik, atau Gabriellevinlie yang mengunggah video pencegahan virus corona berdasarkan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dan masih banyak lagi.

TikTok telah tersedia di lebih dari 150 pasar dan dalam 75 bahasa, dengan strategi lokalisasi yang gencar untuk mendorong pengguna menciptakan serta berinteraksi melalui konten yang relevan dengan budaya serta tren lokal.

Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!