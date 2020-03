Ini Cara Menantu dan Anak Menpan-RB Tjahjo Kumolo Menghadapi Corona

Bisnis.com, JAKARTA - Siapa pun tak ingin terpapar virus Corona. Tapi begitu dinyatakan positif oleh dokter, sejumlah langkah pun harus dilakukan. Isolasi diri menjadi hal utama, seperti dilakukan aktor Detri Warmanto, suami Karunia Putripari Cendana, menantu Menpan-RB Tjahjo Kumolo.

Melalui akun instagramnya Karunia Putripari Cendana, putri Menpan-RB Tjahjo Kumolo, memaparkan bagaimana suaminya terpapar virus Corona.

Hal itu dipaparkan karena banyaknya permintaan agar cara dia dan suami menangani masalah ini bisa diketahui banyak orang.

"krn banyak yg minta di post di ig,aku post yaa..semoga membantu...sehat terus yaa semuaaa + pls klo ga penting #dirumahaja yaa... -@detriwarmanto & uni putri," tulis pemilik akun Uniputri ini.

Disebutkan, antara lain, tak ada gejala yang dirasakan Detri sebelum akhirnya dinyatakan positif oleh dokter dari RSPAD Gatot Subroto.

"Detri tidak menunjukkan gejala yang berarti, maksudnya pernah pilek tapi 2 hari sembuh dan bukan yang berat. Sesak napas dan batuk? Alhamdulillah nggak, padahal Detri ada Asma," tulis pemilik akun Uniputri ini.

Bahkan, soal tes kesehatan pun, Uni Putri menulis semula tidak ada rencana.

Tapi semenjak Menhub Budi Karya Sumadi positif terinfeksi Corona, jajaran kabinet beserta keluarga dan orang-orang terdekatnya turut tes di RSPAD.

"Tesnya lengkap: ambil darah, rontgen paru, dan tes swab. Alhamdulillah hasil Detri semua bagus, paru-paru bersih…Namun Detri positif Covid-19," tulis Uni Putri.

Uni Putri menulis bahwa tes dilakukan pada Minggu (15/3/2020). Usai tes, karena memang tidak ada gejala apa-apa, mereka berkegiatan seperti biasa. Detri pun sempat keluar untuk belanja buah dan keperluan rumah. "Dengan ttp memakai masker ya untuk jaga2," tulis Uni Putri.

Ternyata dokter RSPAD Gatot Subroto menelepon ayah Uni Putri. "Dokter RSPAD tlp Papa aku dan kasih tahu hasil dan ternyata ada 3 orang yang positif Covid-19 di rumah yaitu Detri, sespri Mama, dan supir Mama. Kita kaget karena kondisi mereka stabil, gak ada gejala sama sekali, sehat," tulis pemilik akun Uniputri ini.

Kepanikan diakui sempat terjadi. "Awalnya panik karena kalau Detri positif berarti aku dan anak-anak gimana? Karena kebetulan aku dan anak-anak gak ikut tes, karena Mama mikir aku hamil dan hampir ga pernah keluar rumah jadi ga perlu tes," tulis Uni Putri.

Mengetahui hasil tes ternyata positif, Detri seperti ditulis Uniputri langsung menelepon dokter rujukan di RSPAD. "Beliau menjelaskan memang ada case yang seperti Detri, tanpa gejala sama sekali tapi positif."

Apa yang harus dilakukan pasien dengan gejala terinfeksi Corona seperti Detri?

Uni Putri menulis sejumlah hal yang yang dianjurkan, yakni:

Banyak makan

Istirahat

Minum vitamin

Berjemur

"Karena [penyakit akibat] virus ini bisa sembuh sendiri asal kita sehat dan tidak bawa penyakit pemberat sebelumnya. Yang penting, Detri disuruh isolasi diri, gak boleh kontak dengan orang-orang karena bisa nularin," tulis Uni Putri dengan gaya penulisannya tersendiri.

Untuk mereka yang tidak punya gejala tapi pernah kontak langsung dengan seseorang yang dinyatakan postif terinfeksi Corona, Uniputri menyarankan agar tetap berada di rumah.

"Memang banyak kasus sepeti ini, tanpa gejala, jadi kita ga tahu kita positif, di kitanya emang gak ada rasa apa-apa jadi kita ga tau kalo kita “CARRIER”, dan kita bisa nularin sekitar kita. Makanya pemerintah minta kita untuk #dirumahaja. Bayangin kita sehat tapi kita positif dan kita ga tau, kita ga ngerasa apa2 tapi kita bisa bgt nularin ke orng lain, dan yg kita tularin itu lansia dengan riwayat memang punya penyakit bawaan kaya diabetes, jantung, dll. Itulah yang fatal dan yang bisa menyebabkan kematian, so please guys #dirumahaja demi orang yang kita sayang, karna, we never know!" pesan Uni Putri.

Pemilik akun Uniputri ini juga menjelaskan mengapa dia sebagai istri, seperti juga anak-anaknya, bisa tidak positif terpapar infeksi. Karena kedua anaknya sempat sakit, Uniputri pun jarang kontak fisik dengan suaminya.

Uniputri menutup keterangannya dengan menyebutkan bahwa di rumah mereka menerapkan rajin cuci tangan dan hidup bersih.

Saat ini Detri sedang melaksanakan isolasi mandiri, terpisah dari anak dan istri.

"Terima kasih atas doa dan perhatiannya, kami sekeluarga sangat berterima kasih, semoga informasi ini dapat bermanfaat," ujar akun ini dengan membubuhi tulisan Detri & Uni Putri.

Seperti diberitakan Bisnis.com sebelumnya, aktor Detri Warmanto positif terkena virus Corona baru (Covid-19).

"Saya baru mendapatkan kabar hari ini jam 18.00 kalau saya positif Covid-19 setelah tes di RSPAD yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Maret," kata Detri lewat serangkaian unggahan Instagram Stories pada Jumat (20/3/2020) malam.

Detri yang merupakan suami dari Karunia Putripari Cendana - putri Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo - itu lantas mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan baik.

"Tidak ada gejala sedikit pun yang menunjukkan saya sakit," ujarnya.

Ayah dari dua anak itu saat ini melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. "Mohon doanya supaya saya baik-baik saja," kata dia.