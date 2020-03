Meghan Markle Isi Suara di Film Elephant

Bisnis.com, JAKARTA - Proyek pertama Meghan Markle setelah meninggalkan keluarga kerajaan adalah dengan berperan menjadi pengisi suara dalam film Disney yang baru. The Duchess of Sussex akan menceritakan "Elephant," yang akan bisa disaksikan di Disney Plus mulai 3 April.

Disney mengkonfirmasi berita tersebut pada hari Kamis, (27/3/2020) dan memposting trailer baru untuk film tersebut di Twitter. Sebuah teaser film ditampilkan bersama "Dolphin Reef," yang dinarasikan oleh Natalie Portman.

Trailer tidak menunjukkan klip narasi Markle, namun, narrator pada trailer berbagi sinopsis untuk film. “'Gajah' yang dinarasikan oleh Meghan, Duchess of Sussex, mengikuti perjalanan sebuah keluarga di Afrika sejauh 1.000 mil yang luar biasa dalam petualangan yang akan mengubah hidup mereka," kata narator film tersebut dikutip dari www.insider.com, Jumat (27/3/2020).

Sebelumnya, memang dikabarkan bahwa Markle telah melakukan kesepakatan menjadi pengisi suara yang bayarannya akan disumbangkan untuk Elephants Without Borders. Namun, ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh Disney atau Buckingham Palace.

Dikutip dari www.thetimes.co.uk, film ini disutradarai oleh Alastair Fothergill dan Vanessa Berlowit, dimana Markle dan Pangeran Harry pertama kali bertemu dengan mereka di Botswana saat menjalani pekerjaan amal dengan Elephants Without Borders pada 2016.

Diperkirakan Markle menandatangani proyek sebelum secara resmi mengundurkan diri dari keluarga kerajaan pada Januari. Pangeran Harry juga tidak sengaja mengatakan kepada sutradara Jon Favreau bahwa duchess itu tersedia untuk pekerjaan voice-over dalam sebuah video selama pemutaran perdana "The Lion King" lalu.

Semenjak mundur dari tugas kerajaan, Harry dan Meghan beserta putra mereka Archie tinggal di Vancouver Island di Kanada