Film My Daughter Is A Zombie jadi Film Terlaris di Korea Selatan Tahun 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Film "My Daughter Is a Zombie" kini menjadi film terlaris tahun 2025 di box office Korea Selatan.

Menurut Dewan Film Korea, per 16 Agustus KST, "My Daughter Is a Zombie" telah mencatat total lebih dari 4.310.000 penonton bioskop.

Adapun, drama zombi ini menarik lebih dari 762.000 penonton bioskop selama Jumat hingga Minggu pekan lalu, menduduki puncak peringkat film akhir pekan.

Hal ini juga didukung hari libur nasional di Korea Selatan pada Jumat (15/8/2025) yang menandai Hari Pembebasan, berakhirnya penjajahan Jepang di Semenanjung Korea pada tahun 1910-1945.

Film yang tetap berada di posisi No. 1 di box office Korea ini kini telah melampaui film Hollywood "F1" (yang mencatat sekitar 4,1 juta penonton bioskop di Korea Selatan) dan menjadi film yang paling banyak ditonton di tahun 2025..

Film "F1" karya Brad Pitt, mencetak 375.252 penonton pada pekan terakhir. Dirilis pada 25 Juni di Korea, drama balap ini telah melampaui angka penonton kumulatif sebanyak 4 juta.

Sementara itu di peringkat ketiga ada drama romantis baru "Pretty Crazy" memulai debutnya di posisi ketiga dengan 269.873 penonton pada akhir pekan pembukaannya.

Diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama, "My Daughter Is a Zombie" adalah komedi menyentuh tentang seorang ayah yang berbakti yang berjuang keras untuk melindungi putrinya, yang merupakan zombie terakhir yang masih hidup di Bumi.

Film ini dibintangi oleh Jo Jung Suk, Cho Yeo Jeong, Lee Jung Eun, Choi Yu Ri, dan banyak lagi.