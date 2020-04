Pasien Corona Sembuh Berkat Terapi Plasma Darah

Bisnis.com, JAKARTA - Penyuntikkan plasma darah pasien yang telah sembuh terbukti ampuh untuk menyembuhkan pasien Covid-19. Ada beberapa pasien yang sembuh setelah melakukan pengobatan ini tetapi masih perlu dilakukan penelitian ulang.

Chief Quality Officer dan Chief of Infectious Diseases di University of Maryland UCH Faheem Younus mengatakan bahwa saat ini ada pasien yang sembuh setelah disuntikkan plasma darah dari pasien yang sembuh.

"Berita pengobatan! 5 pasien COVID yang sakit kritis (menggunakan ventilator) menerima plasma kaya antibodi dari 5 pasien lain yang telah pulih dari COVID. Hasil: 3 habis; 2 dalam kondisi stabil! Sekarang 1 pasien saya yang baru sembuh ingin menyumbangkan plasma nya!," ujarnya dikutip dari akun Twitternya @FaheemYounous, Kamis (2/4/2020).

Faheem merujuk pada jurnal yang ada di www.jamanetwork.com, berisikan riwayat 5 pasien rentang usia 36 tahun - 65 tahun, 2 wanita menerima ventilasi mekanik pada saat pengobatan dan semua telah menerima antivirus dan methylprednisolone.

Setelah transfusi plasma, suhu tubuh menjadi normal dalam 3 hari pada 4 dari 5 pasien. Adapun sindrom distres pernapasan akut (ARDS) sembuh pada 4 pasien pada 12 hari setelah transfusi, dan 3 pasien disapih dari ventilasi mekanik dalam 2 minggu perawatan.

Dari 5 pasien, 3 telah dipulangkan dari rumah sakit dengan lama perawatan berkisar 53 hari, 51 hari, dan 55 hari. Sementara, 2 dalam kondisi stabil pada hari ke-37 setelah transfusi.

Memang pengobatan dengan menyuntikkan plasma darah ini sudah digadang-gadang beberapa waktu yang lalu, antibodi dari plasma darah atau serum dari orang-orang yang telah sembuh dari infeksi virus corona SARS-CoV-2 bisa menambah imunitas dari pasien yang baru terinfeksi.

Antibodi ini mengandung serum darah yang bisa menetralisir SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan infeksi Covid-19.

