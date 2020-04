Jenis Asupan yang Mampu Tingkatkan Imunitas Tubuh

Bisnis.com, JAKARTA - Kasus Coronavirus telah menyebar cepat ke lebih dari 200 negara, termasuk Indonesia. WHO pun mencatat wabah corona sebagai pandemi. Di Indonesia sendiri, kasus telah meningkat drastis hingga mencapai angka ribuan untuk pertama kalinya.

Menurut perwakilan Kemenkes, Bapak Rico Mardiansyah SH,MH, Kasub Advokasi Hukum dan Humas Kementerian Kesehatan, virus ini sangat mudah menular melalui kontak perorangan secara langsung, terutama bagi orang yang memiliki imunitas tubuh rendah. Sejauh ini pemerintah Indonesia belum mengambil langkah lockdown seperti negara-negara lainnya. Himbauan social distancing pun sudah dikeluarkan oleh presiden.

Selain itu, ada juga anjuran mengkonsumsi suplemen atau vitamin untuk penambah daya tahan tubuh mengingat covid 19 rentan menyerang orang dengan imunitas rendah.

Adapun produk yang paling banyak dicari lewat aplikasi personalisasi vitamin dan suplemen adalah Immune Booster yang terdiri atas Vitamin C, Multivitamin yang mengandung Zat Besi serta kunyit.

“Kenaikan terasa sejak sejak awal Maret, kami terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini" demikian ujar Natali Ardianto, CEO Jovee dalam siaran persnya.

Pada dasarnya, sistem imun dapat ditingkatkan oleh nutrisi yang mendukung. Bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian, dapat mengonsumsi suplemen dan vitamin untuk mendapatkan asupan nutrisi tambahan.

Beberapa asupan yang diyakini mampu meningkatkan kekebalan tubuh adalah Vitamin C, Zat Besi, dan kunyit. Ketiga bahan ini ampuh menjaga sistem kekebalan tubuh. Vitamin C tidak diragukan lagi memiliki peran penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh karena kandungan antioksidan. Vitamin C juga dapat mencegah kerusakan dan memperbaiki sel yang rusak akibat virus dan bakteri.

Lalu bagaimana dengan multivitamin yang mengandung zat besi dan kunyit? Multivitamin mengandung 13 nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Ditambah zat besi yang dapat merangsang sel kekebalan tertentu dan mampu mengurangi stres oksidatif. Tidak hanya itu, zat besi dapat mengurangi risiko infeksi serta meningkatkan respons kekebalan pada orang yang lebih tua secara signifikan. Hal ini tentu sangat mendukung untuk melawan berbagai macam virus yang menyebabkan penyakit, termasuk virus corona.

Sedangkan, kunyit memiliki banyak kandungan yang baik untuk tubuh. Kunyit dikenal dapat membantu pengeluaran toksin dari tubuh. Kandungan kurkumin juga berperan sebagai anti inflamasi dan mengandung antioksidan.

“Untuk saat ini, beberapa jenis suplemen memang direkomendasikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti vitamin C, zat besi maupun kunyit atau temulawak. Konsumsi vitamin secara rutin bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh. Pencegahan ini dapat dilakukan terhadap infeksi virus maupun bakteri. Aman dikonsumsi setiap hari. Pastikan suplemen yang dikonsumsi terdaftar secara resmi dan ikuti aturan pakainya,” papar dr. Fala Adinda, dokter dan konsultan kesehatan Jovee.

Lantas, bagaimana mendapatkan suplemen/multivitamin yang sesuai dengan kebutuhan kita? Jika Anda memiliki kondisi medis atau sedang menjalani pengobatan tertentu, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu.

Kemudian, pastikan kandungan suplemen sesuai dengan keperluan Anda karena tiap orang memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Jovee adalah aplikasi personalisasi suplemen dan vitamin yang dapat membantu Anda dan keluarga. Dengan rekomendasi dari dokter dan diracik oleh apoteker secara higienis, membuat Anda tidak perlu repot untuk menentukan pilihan suplemen yang sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Pemerintah turut bekerja sama dengan beberapa telemedik dalam memerangi Covid19 dimana Jovee turut ambil bagian dalam 10 besar Gugus Telemedik Covid-19 pilihan pemerintah, untuk menyiapkan suplemen khusus daya tahan tubuh dan energi. Permintaan suplemen/multivitamin pun naik hingga 10 kali lipat sejak wabah corona meluas.