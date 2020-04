Hidup Bukanlah Perkara Durasi, Tetapi Kontribusi

Bisnis.com, JAKARTA - Tak ada seorang yang mengetahui durasi kehidupannya selama berada di bumi. Maka hiduplah dengan penuh arti bagi sesama.

Dalam akun Instagram Ernest Prakasa tertulis kalimat, “Karena hidup bukanlah perkara durasi, tapi kontribusi.” Kalimat tersebut telah melekat sejak tiga tahun silam di informasi biografinya.

Rangkaian kata-kata tersebut sekaligus mengenang kepergian musisi Indonesia Glenn Fredly. Kabar mendadak itu meninggalkan duka mendalam bagi Ernest. Sang sutradara dan komika ini juga diingatkan kembali pada pemaknaan hidup yang harus diisi dengan kemanfaatan bagi orang lain.

Dalam podcast yang diunggah Ernest di akun Instagramnya pada Kamis (9/4/2020), Ernest berefleksi pada sosok Glenn Fredly yang begitu dikenang banyak orang baik lewat karya-karya musiknya, hingga jiwa sosialnya yang memberi manfaat bagi banyak orang.

"Dan gue inget lagi bio Twitter dan Instagram itu. Hidup ini soal kontribusi, bukan durasi [...] dan gue ngobrol sama istri dan kita membahas tentang hidup dan mati. Kalau hidup kita udahan kita nyesel gak ya, maksudnya ada penyesalan ga sih [...]," ucapnya dalam podcast tersebut.

Menurutnya, hidup harus dimaknai dan dijalani sebaik mungkin, terutama memberi kemanfaatan bagi orang lain.

Panjang usia seseorang, sambungnya, tidak ada yang mengetahui sehingga selama manusia masih diberi kehidupan, setiap orang harus menjalaninya sebaik mungkin.

Suami dari Meira Anastasia ini juga mengajak semua pendengar podcast-nya tersebut untuk merenungkan perjalanan hidup masing-masing, apakah sudah memberi manfaat bagi orang lain.

"Have we done our best? Kalau tiba-tiba hidup kita jatahnya sudah habis [meninggal]," ujarnya.