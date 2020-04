Astaga! Kru Batman Meninggal Karena Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA - Sutradara film "The Batman" Matt Reeves mengungkapkan bahwa salah satu krunya, Andrew Jack, pelatih dialek Hollywood dan aktor yang sempat muncul di "Star Wars: The Force Awakens" dan "Star Wars: The Last Jedi" meninggal pada akhir Maret pada usia 76 karena komplikasi dari virus corona.

"Ini adalah saat yang sangat sulit, karena salah satu anggota kru kami di sini benar-benar terkena virus dan meninggal. Ini adalah waktu yang sangat memilukan," kata Reeves dikutip dari Indie Wire, Rabu (15/4/2020).



Lebih lanjut, dia tak menampik bahwa dirinya sempat merasa frustasi karena ia dan timnya berada di tengah-tengah produksi film ini.

"Tetapi pada saat yang sama, saya benar-benar berpikir mengenai prioritas, kita tak ingin membahayakan siapa pun," ujar Reeves.

"Kami ingin memastikan semua orang akan seaman mungkin. Itu sebabnya kami hentikan (produksi). Dan jelas, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan," katanya melanjutkan.

Reeves telah melakukan syuting untuk seperempat bagian dari film "The Batman". Saat ini, produksi ditangguhkan tanpa batas waktu.

"The Batman" dibintangi Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne/Batman, lalu Collin Farrell, Andy Serkis, Zoe Kravitz, Paul Dano, hingga Peter Sarsgaard.

Warner Bros telah menetapkan tanggal rilis "The Batman" pada 25 Juni 2021.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona, batman, covid-19