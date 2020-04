BTS Segera Rilis Film Dokumenter 'Break the Silence'

Bisnis.com, JAKARTA - BTS akan merilis seri dokumenter bulan depan, "Break the Silence," yang mengikuti perjalanan konser band selama 351 hari yang digelar band dunia tahun lalu, agensi manajemennya mengatakan Rabu.

Menurut Big Hit Entertainment, seri tujuh episode akan diluncurkan secara eksklusif di Weverse, sebuah aplikasi mobile untuk komunitas penggemar BTS, pada jam 9 malam. pada 12 Mei 2020.

"Setelah dua episode pertama dirilis pada hari itu, masing-masing dari lima episode yang tersisa akan tersedia setiap hari Selasa dan Kamis hingga 28 Mei," kata Big Hit seperti dikutip dari Korea Times, Rabu (29/4/2020).



"Break the Silence: Docu-Series" adalah seri ketiga yang mendokumentasikan perjalanan konser BTS di seluruh dunia.

Seri terbaru ini menampilkan tur dunia BTS sebelumnya, "Love Yourself" dan "Love Yourself: Speak Yourself," yang dimulai pada November 2018 dan selesai pada Oktober tahun lalu.

Seri dokumenter sebelumnya, "Burn the Stage" dan "Bring the Soul," mengikuti dan merekam BTS '2017 Wings Tour "dan bagian dari tur" Love Yourself ", masing-masing, yang menghadirkan kisah-kisah di belakang panggung serta para anggota BTS. 'Di belakang layar berjuang.

