Aktris Korea Selatan Kim Sae-ron Ditemukan Meninggal Dunia di Usia 24 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - Aktris Korea Selatan Kim Sae-ron ditemukan tewas di rumahnya. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematiannya.

Dilansir Yonhap News, Kim Sae-ron yang baru berusia 24 tahun, adalah salah satu aktris paling menjanjikan di Korea Selatan.

Namun, kariernya terpukul setelah insiden mengemudi dalam keadaan mabuk pada 2022.

Yonhap melaporkan bahwa Kim Sae-ron ditemukan meninggal dunia pada Minggu (16/2/2025) saat seorang temannya mengunjungi rumahnya.

Teman Kim menemukan jasadnya di rumahnya dan menelepon polisi sekitar pukul 4:50 sore pada Minggu. Polisi sedang menyelidiki penyebab kematiannya, tetapi mengatakan mereka belum menemukan tanda-tanda pembobolan dan dugaan tindak pidana lainnya.

Pejabat polisi setempat mengatakan bahwa polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Siapakah Kim Sae-ron?

Aktris muda kelahiran 2000 di Seoul itu memulai kariernya sebagai seorang aktris cilik, dan merupakan salah satu artis termuda yang diundang ke Cannes untuk perannya dalam A Brand New Life.

Selain The Man From Nowhere, dia juga sempat tampil dalam The Neighbor (2012), A Girl at My Door (2014), Snowy Road (2015), dan The Villagers (2018), bersama dengan serial TV seperti Mirror of the Witch (2016) dan Bloodhounds (2023).

Dari perannya, dia memperoleh beberapa penghargaan atas penampilannya dalam proyek-proyek ini.

Namun kariernya tiba-tiba terhenti setelah dia terlibat dalam kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk pada 2022, yang membuatnya didenda 20 juta won atau sekitar Rp220 juta.

Dengan sentimen publik yang negatif setelah insiden tersebut, dia harus berjuang untuk mendapatkan peran baru.

Meskipun menghadapi banyak tantangan, Kim Sae-ron dilaporkan berencana untuk kembali berakting.

Menurut seorang sumber yang berbicara dengan media lokal Osen, Kim tengah bersiap untuk kembali ke industri hiburan dengan film The Guitar Man dan juga berencana untuk membuka kafe.

Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa dia ingin menghasilkan uang dengan berakting lagi setelah kembali berakting dengan film The Guitar Man.