5 Terpopuler Lifestyle, Gigi Hadid Mengandung Anak Zayn Malik dan Film Streaming Berpeluang Masuk Nominasi Oscars 2021

Gigi Hadid dan Zayn Malik memulai babak baru dalam hidup mereka bersama karena Gigi Hadid dikabarkan tengah mengandung anak dari mantan personil One Direction itu.

Selama empat tahun terakhir, pasangan itu mengalami badai putus dan kembali dan meskipun tampaknya tidak ada bahagia di dalam kartu untuk mereka, nasib mengatakan sebaliknya. Dikutip dari Eonline.com, Rabu (29/4/2020), model tersebut sedang menantikan kelahiran anak pertamanya dengan Zayn.

Kabar duka datang dari dunia film India. Aktor Bollywood Irrfan Khan, yang dikenal secara internasional karena perannya dalam Slumdog Millionaire dan Jurassic World, telah meninggal pada usia 53 tahun.

Khan meninggal di sebuah rumah sakit di kota barat Mumbai, menurut keterangan agennya, seperti dikutip dari BBC.

BTS akan merilis seri dokumenter bulan depan, "Break the Silence," yang mengikuti perjalanan konser band selama 351 hari yang digelar band dunia tahun lalu, agensi manajemennya mengatakan Rabu.

Menurut Big Hit Entertainment, seri tujuh episode akan diluncurkan secara eksklusif di Weverse, sebuah aplikasi mobile untuk komunitas penggemar BTS, pada jam 9 malam. pada 12 Mei 2020.

Di tengah pandemi virus corona, anak diwajibkan baljar di rumah dan tidak ke sekolah seperti biasanya.

Sebagai orang tua, pasti Anda kadang merasa kewalahan mengajarkan anak belajar di rumah, bahkan sejumlah orang tua mengakui tugas yang dibebankan pada anak terlalu banyak.

Film yang hanya ditayangkan di layanan streaming atau video on demand berkesempatan masuk ke dalam seleksi nominasi Oscars 2021.

Dilansir dari The Verge pada Rabu (29/4/2020), The Academy of Motion Picture Arts and Science selaku penyelenggara Oscars menyatakan diberikannya kesempatan kepada film-film tersebut dilakukan lantaran adanya penutupan bioskop selama pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19.

