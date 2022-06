Siap-siap Penggemar, Super Junior Bakal Gelar Tur Dunia. Cek Jadwalnya

Bisnis.com, JAKARTA - Grup K-pop ikonik baru saja mengumumkan tur dunia "Super Show 9: Road", yang akan dimulai di Seoul, Korea Selatan dari 15 hingga 17 Juli.

Pertunjukan 17 Juli juga akan disiarkan secara online secara global.

"Super Show" merupakan rangkaian konser band kawakan yang dimulai pada tahun 2008. Mereka menggelar "Super Show 8: Infinite Time" pada tahun 2019.

Baca Juga : Heechul Super Junior dan Momo Twice Dikabarkan Putus

Grup ini merilis album tunggal berjudul "The Road: Winter for Spring" Maret lalu, yang menyertakan lagu utama dengan nama yang sama, dan lagu "Callin'".

Grup idola veteran itu telah tampil di lebih dari 30 kota untuk 2 juta penggemar kumulatif sejak 2008 sebagai bagian dari seri tur Super Show. Tur mendatang, dengan subtitle “Jalan, akan menjadi iterasi kesembilan, datang hampir 2 1/2 tahun sejak yang terakhir.

Pada bulan April, band ini kembali di hadapan para penggemar di Jepang, tampil di atas panggung di Saitama Super Arena selama tiga hari dengan judul Return of the King. Konser tatap muka tersebut adalah yang pertama dalam waktu sekitar dua tahun, menarik 45.000 penonton.

Baca Juga : Positif Covid-19, Choi Siwon Super Junior Batal Hadiri MAMA 2021

Super Junior, juga dikenal sebagai SJ atau SUJU adalah boy band asal Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2005 oleh produser Lee Soo-man dari perusahaan rekaman S.M. Entertainment.

Super Junior awalnya didebut dengan dua belas anggota, yang terdiri dari pemimpin Leeteuk, Heechul, Han Geng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Siwon, Donghae, Ryeowook, dan Kibum. Kyuhyun kemudian bergabung dengan grup pada tahun 2006.

Para penggemar band Super Junior ini biasa dipanggil dengan sebutan "ELF" atau Ever Lasting Friends.

Super Junior mulai dikenal publik Internasional setelah merilis singel berjudul "Sorry, Sorry" tahun 2009, lagu utama di album tersukses mereka, Sorry, Sorry.

Selama beberapa tahun, mereka dibagi menjadi grup-grup kecil, dengan target industri dan penikmat musik yang berbeda. Secara individu, para anggota juga membawakan acara dan berakting dan kesuksesan serta popularitas mereka sebagai penghibur serba bisa telah memimpin manajemen hiburan Korea lainnya untuk mulai melatih grup musik mereka dalam aspek lain dari industri hiburan

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :