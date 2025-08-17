Ragam Promo Kopi Rp17.000 Spesial HUT Kemerdekaan RI, dari Fore hingg Tomoro

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah brand kopi seperti Fore hingga Tomoro memberikan promo spesial HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025.

Promo ini diberikan untuk masyarakat dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-80.

Bagi para pemburu promo, hal ini menjadi momen yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga menikmati diskon besar-besaran.

Berikut ini daftar promo kopi spesial kemerdekaan yang berlaku pada bulan Agustus 2025.

Promo Kopi Spesial HUT Kemerdekaan RI Agustus 2025

1. Fore

Fore memberikan promo spesial Rp17.000 yang berlaku pada 17-18 Agustus 2025. Promo ini berlaku untuk menu Kopi Dari Tani/Bumi Latte/Americano.

Promo ini berlaku untuk semua pembelian secara langsung dine-in atau take away.

2. Coffee Gold

Promo kopi yang lain diberikan oleh Coffee Gold Indomaret hingga 31 Agustus 2025. Menu yang akan mendapat promo yakni Honeydew Tea Cold, Cocomilk Delight, dan Honey Milk Tea.

Ketiga menu tersebut akan mendapat diskon spesial 40%. Kemudian untuk menu Honey Latte Ic, Pistachio Latte Ice, Coconut Latte Ice, Chochochio Ic, Honeydew Delight Cold yang miliki harga spesial Rp9.000.

3. Tomoro

Tomoro memberikan promo spesial Kemerdekaan yang berlaku pada 16-18 Agustus 2025. Menu yang mendapat promo yakni:

Beli 2 menu minuman apapun diskon 17%

Caffe Latte (S) + TOMORO Aren Latte (S) Rp32.000

Chocolate Rp15.000

4. Xing Fu Tang

Xing Fu Tang memberikan promo spesial 45% untuk menu ke-2. Promo ini berlaku pada 17-18 Agustus 2025.

Promo ini berlaku di semua toko Xing Fu Tang Indonesia.

5. Starbucks

Starbucks memberikan promo Spesial HUT Kemerdekaan RI ke-80. Promo ini berlaku untuk 3 Minuman Tall dengan harga Rp80.000.

6. Krispy Kreme

Promo Kopi Susu seharga Rp17.000 berlaku untuk Krispy Kreme. Syarat mendapat kopi ini dengan syarat pembelian 1 lusin donat.

7. Fami Cafe

Fami Cafe punya Promo Merdeka yang berlaku pada 15-17 Agustus 2025. Pembeli akan mendapat Free 1 Collectible Cards.

Promo lainnya yakni minum seharga Rp12 ribu untuk setiap pembelian kedua All Beverage Demon Slayer.

8. Ban Ban

Ban Ban memberikan promo kemerdekaan untuk menu beri beri chizu M + ban ban milk tea chizu 3.0 seharga Rp45.000.