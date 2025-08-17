Bisnis Indonesia Premium
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025)/Bisnis-Akbar Evandio
Entertainment

Kesan Raffi Ahmad Terhadap Prabowo di HUT ke 80 Kemerdekaan Indonesia

Dany Saputra
Dany Saputra
 Minggu, 17 Agustus 2025 - 20:35
Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad terharu saat menyaksikan momen Presiden Prabowo Subianto mencium bendera merah putih sebelum dikibarkan pada upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

“Saya sangat terharu saat Pak Presiden mencium Sang Saka Merah Putih sebelum dikibarkan. Dan alhamdulillah pengibaran bendera berjalan lancar,” kata Raffi.

Dia juga menekankan pentingnya kekompakan kabinet dalam mendukung Presiden.

“Kita adalah pembantu Presiden, hari ini kita tunjukkan kompak semuanya, bersama-sama dari pagi, dari pengibaran bendera yang berlangsung hikmat,” ujarnya.

Khusus untuk generasi muda, Raffi menyampaikan pesan agar tidak mudah terpecah belah.

“Ulang tahun RI ke-80, jangan mudah terpecah belah, jangan terpengaruh hoaks. Pemerintah pasti berusaha memberikan yang terbaik, program-program unggulan Presiden akan diwujudkan. Mohon doa agar semuanya lebih baik ke depan,” ucapnya.

Terkait karnaval malam hari, Raffi menjelaskan bahwa setiap kementerian, kepala badan, dan lembaga akan ikut serta dengan menampilkan kendaraan hias masing-masing.

“Saya sebagai utusan presiden dan penasihat khusus, akan ikut bersama-sama,” tandas Raffi.

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo
