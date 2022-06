5 Diet Terburuk untuk Menurunkan Berat Badan

Bisnis.com, JAKARTA — Jika Anda mencoba menurunkan berat badan dengan cepat, Anda mungkin menggunakan cara yang lebih "ekstrim" untuk membantu Anda menurunkan berat badan.

Sayangnya, pola diet yang salah ini bisa berimbas buruk pada kesehatan Anda.

Penurunan berat badan yang cepat dapat menyebabkan dehidrasi, memperlambat metabolisme Anda, dan Anda bisa kehilangan otot, bukan lemak.

Berikut adalah lima kebiasaan makan yang akan merusak tujuan penurunan berat badan Anda dilansir dari Eat This Not That:

1. Makan terlalu sedikit kalori

Mengurangi secara drastis kalori Anda, dapat membuat tubuh Anda kelaparan. Tubuh Anda tidak dapat menyesuaikan metabolismenya ketika pasokan makanan tidak cukup, yang dapat berimbas jangka panjang pada tubuh Anda.

2. Tidak Terhidrasi

Mencoba menurunkan berat badan dengan cepat juga dapat memicu dehidrasi. Beberapa orang salah mengira haus sebagai lapar, sehingga langsung makan ketika mereka benar-benar haus. Hal ini dapat menyebabkan terlalu banyak mengonsumsi kalori yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan.

3. Minum suplemen penurun berat badan tanpa mengubah pola makan Anda

Suplemen penurun berat badan tidak efisien dan berbahaya dalam menurunkan berat badan dengan cepat. Terutama jika Anda hanya mengandalkan mereka tanpa mengubah pola makan Anda kemungkinan besar tidak akan menghasilkan hasil yang ingin Anda dapatkan.

4. Minum terlalu banyak alkohol

Alkohol dapat diisi dengan kalori, yang dapat menyebabkan penambahan berat badan. Selain itu, minum terlalu banyak alkohol dapat memicu masalah kesehatan lainnya.

5. Menghilangkan konsumsi lemak

Kebanyakan orang berasumsi bahwa makanan "bebas lemak" memegang kunci untuk menurunkan berat badan dengan cepat. Tetapi jika Anda benar-benar menghilangkan lemak, Anda sebenarnya akan sulit kehilangan berat badan.

Lemak sehat, seperti yang berasal dari minyak zaitun dan alpukat, dapat membantu orang merasa kenyang dan mendukung penurunan berat badan.

