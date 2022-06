6 Kategori Orang yang Tidak Boleh Makan Daging Merah

Bisnis.com, JAKARTA — Sering mengonsumsi daging merah bisa memicu peningkatan risiko terkena kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi, yang berisiko tinggi menyebabkan risiko penyakit jantung dan jenis kanker tertentu.

Beberapa penelitian bahkan menemukan asupan tinggi daging merah meningkatkan risiko terkena diabetes, dan dapat mengurangi rentang hidup seseorang.

Selain itu, cara memasak daging merah juga bisa memperparah risiko tersebut.

Dilansir dari Eat This Not That, jika Anda memilih untuk memanggangnya, ini dapat membuat daging mengandung karsinogen berbahaya yang memicu peningkatan risiko kanker.

Bagi beberapa kategori orang, daging merah juga bisa berdampak lebih parah. Berikut enam orang yang tidak boleh makan daging merah, menurut ahli gizi:

1. Orang dengan kolesterol tinggi

Orang dengan kolesterol tinggi tidak boleh makan sepotong steak atau hamburger setiap hari. Jika Anda sudah memiliki kolesterol tinggi, mengonsumsi daging merah terlalu sering akan memperparah kadar kolesterol Anda.

2. Orang dengan Sindrom Alpha-gal

Alpha-gal (galaktosa-α-1,3-galaktosa) adalah molekul gula yang ditemukan pada mamalia, dan tidak ditemukan pada ikan, burung, reptil, atau manusia. Mengkonsumsi daging bagi yang memiliki Sindrom Alpha-Gal dapat menyebabkan gatal-gatal, mual, muntah, mulas, diare, batuk, penurunan tekanan darah, sakit perut yang parah, dan pembengkakan di bibir atau mata, atau tenggorokan.

3. Orang dengan penyakit jantung

Orang dengan penyakit jantung harus sangat berhati-hati dalam mengonsumsi daging merah. Umumnya, seseorang dengan penyakit jantung sudah memiliki penumpukan plak tidak sehat di arteri mereka, makan makanan tidak sehat seperti lemak jenuh atau lemak trans dapat menyebabkan penumpukan plak lebih banyak lagi. Penumpukan plak ini, jika semakin menyempit, dapat menyebabkan stroke atau serangan jantung.

4. Orang dengan penyakit ginjal lanjut (stadium 3-5, bukan dialisis)

Diet protein tinggi ketika ginjal Anda tidak berfungsi dengan baik bisa berbahaya. Anda perlu menurunkan asupan antara 0,6-0,8 gram protein per kilogram berat badan tergantung pada fungsi ginjal Anda.

5. Orang berisiko kena penyakit jantung

Jika Anda memiliki satu atau beberapa faktor risiko penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, tidak aktif secara fisik, dan/atau sedang menjalani pola makan yang tidak sehat, kemungkinan besar Anda harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi daging merah.

6. Orang dengan riwayat keluarga kanker tertentu

Ada penelitian yang menunjukkan seringnya konsumsi daging merah dan daging olahan berisiko lebih tinggi terkena kanker usus besar. Oleh karena itu, orang-orang dengan riwayat keluarga kanker usus besar, harus lebih berhati-hati dalam hal daging merah. Daging merah dan daging olahan dapat menyebabkan kerusakan genetik yang juga dapat menyebabkan kanker usus besar.

