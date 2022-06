Grup Kosidah asal Semarang Nasida Ria Manggung di Jerman, Bawakan Lagu Perdamaian

Bisnis.com, SOLO - Grup kasidan asal Semarang, Nasida Ria, sukses manggung di Kassel, Jerman, pada Sabtu (18/6/2022).

Nasida Ria menghibur masyarakat Jerman dalam ajang Opening Week Music Peogram Documenta Fifteen. Sejumlah lagu yang dibawakannya yakni Perdamaian, Kota Santri, Dunia dalam Berita, dan Bila Bom Nuklir Diledakkan.

Dalam unggahan di Instagram resminya, Nasida Ria menggunakan baju paduan warna hitam dan kuning.

Baca Juga : Perang Rusia Ukraina, Lagu Perdamaian Qasidah Nasida Ria Ramai Diputar

Para penonton pun bersorak untuk Nasida Ria saat grup tersebut tampil di atas panggung.

"Hai guys, finally Nasida Ria bisa perform di acara yang hanya ada selama 5 tahun sekali di Jerman yaitu Documenta Fifteen!" tulis akun @nasidariasemarang pada Senin (20/6/2022).

Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar dari ribuan netizen Indonesia.

Baca Juga : Warteg Warpopski Buka Cabang di Jerman, Siapkan Menu Bakwan hingga Sambal Mangga

"Kereen," tulis seorang netizen.

"mantaaap nasida is the best," tulis yang lain.

"Go International," komentar netizen lain.

Penampilan mereka di Jerman ini pun bukanlah yang pertama kali. Ternyata, Nasida Ria sudah tiga kali pergi ke Jerman untuk tampil menghibur penggemar.

Nasida Ria sendiri merupakan grup kasidah legendaris asal Semarang yang memiliki 11 personel dari berbagai generasi.

Mereka adalah Rien Djamain (bass gitar), Afuwah (kendang), Nadhiroh (biola), Nurhayati (biola ), Sofiatun (keyboard), Hamidah (seruling), Nurjanah (gitar), Uswatun Hasanah (gitar), Titik Mukaromah (gitar), Siti Romnah (piano), dan Thowiyah (kendang).

Grup ini dibentuk pada 1975 dan sempat berada di puncak kesuksesan hingga lagu milik mereka, Perdamaian, diaransemen dan dibawakan ulang oleh band Gigi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :