Bertabur Bintang! Ini Deretan Pemeran Money Heist Versi Korea

Bisnis.com, JAKARTA – Money Heist versi korea dengan judul Money Heist : Korea – Joint Economic Area” telah rilis beberapa hari yang lalu atau lebih tepatnya pada Jumat (24/6/2022).

Dalam cast series film Money Heist, Kim Hong Sun sebagai sutradara telah memboyong aktor yang tidak main-main, seperti bintang film yang sedang naik daun, yaitu Park Hae Soo yang akan memerankan sosok Berlin.

Kim Hong Sun juga mengungkapkan perbedaan Money Heist ini dengan versi originalnya terletak pada jalan cerita perampokan khas La Casa De Papel yang dibalut dengan kemasan aspek korea didalamnya.

Selanjutnya, sutradara Kim mengungkapkan film ini akan menyajikan ketegangan antara dua negara yang terkenal rentan akan suatu konflik, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara.

Nah, untuk itu simak ini deretan pemeran Money Heist : Korea – Joint Economic Area yang dilansir Marieclaire pada Jumat (1/7/2022), sebagai berikut :

Yoo Ji-tae sebagai Profesor

Profesor adalah otak dari pencurian, yang mengumpulkan tim pencuri bersama-sama dan menghabiskan bertahun-tahun untuk memikirkan setiap scenario sampai yang terburuk. Dia berperan sebagai pemberi perintah dari luar target lokasi untuk mencapai keberhasilan perampokan.

Yoo Ji-tae ini terkenal karena aktingnya dalam film-film, seperti film romansa One Fine Spring Day dan juga membintangi drama Korea yang berjudul When My Love Blooms dan Healer.

Park Hae-soo sebagai Berlin

Berlin berperan sebagai pemimpin perampokan dan juga merupakan mantan tahanan Korea Utara yang melarikan diri setelah tinggal di kamp konsentrasi selama 24 tahun. Dalam hal ini professor percaya bahwa mantan tahanan puluhan tahun ini dapat melakukan kendali mutlak atas para sandera dan timnya.

Park Hae-soo terkenal saat dirinya bermain dalam serial film Netflix fenomenal sebagai Cho Sang-woo, alias Player 218, di Game Squid Netflix. Dia juga sebelumnya membintangi drama Prison Playbook, Time to Hunt dan Yaksha: Ruthless Operations .

Jeon Jong-soo sebagai Tokyo

Tokyo yang dibesarkan di Korea Utara dan bertugas sebagai militer sebelum pindah ke Korea Selatan dengan harapan dapat memulai kehidupan yang lebih baik. Tokyo dalam perjalanan hidupnya pernah ditipu dan didiskriminasi hingga akhirnya diminta bergabung dengan Profesor dalam rencana perampokan miliknya.

Jeon Jong-soo merupakan bintang baru dengan debut filmnya saat beradu akting bersama Steven Yeun di Burning, lalu Jeon memenangkan Baeksang Arts Award untuk peran utamanya dalam film thriller The Call.

Lee Hyun-woo sebagai Rio

Rio adalah peretas berbakat yang mengubah jalur karier menuju kejahatan setelah putus sekolah kedokteran. Lee Hyun-woo sudah memulai terjun sebagai bintang film saat menjadi aktor cilik dalam drama sejarah The Great Queen Seondeok dan The Return of Iljimae, Lee juga sempat memainkan peran utama dalam drama The Liar and His Lover.

Dalam perjalanan di dunia perfilman nya Lee juga pernah menjadi seorang hacker di film The Con Artists sama seperti pemerannya sebagai Rio saat ini.

Lee Won-jong sebagai Moskow

Moskow adalah penambang ahli yang bertanggung jawab membangun terowongan di bawah lokasi pencurian. Dia merupakan pria yang baik dan juga bertindak sebagai ayah yang setia kepada putranya, Denver.

Lee Won-jong ini adalah aktor film dan drama yang berjudul Rustic Period, Hidden Identity, Vampire Prosecutor, Strongest Deliveryman, dan Uncontrollably Fond .

Kim Ji-hoon sebagai Denver

Denver merupakan putra dari Moskow yang merupakan seorang gangster dan pejuang terkenal di wilayahnya, dalam perjalanan hidupnya dia seperti tidak bisa lepas dari berbagai masalah dan akhirnya ia beserta ayahnya pun direkrut oleh Profesor untuk rencana perampokan miliknya.

Kim memulai debutnya sebagai aktor drama pada tahun 2002, ia mendapatkan banyak pujian tahun lalu karena penampilannya sebagai penjahat Baek Hee-sung dalam drama thriller Flower of Evil.

Jang Yoon-ju sebagai Nairobi

Nairobi adalah penipu yang memiliki pengalaman luas dalam hal transaksi barang palsu, melihat potensinya yang besar akhirnya Profesor mengajak dia bergabung dalam tim.

Jang Yoon-ju ini adalah salah satu model paling sukses di Korea Selatan, ia memulai debutnya pada tahun 1997 dan sebelumnya sempat menjadi pembawa acara di Korea's Next, lalu dalam debut aktingnya dia memulai dengan film aksi Veteran dan juga membintangi drama Perfume.

Lee Kyu-ho sebagai Oslo dan Kim Ji-hun sebagai Helsinki

Helsinki dan Oslo berperan sebagai otot untuk tim ini, mereka merupakan mantan anggota geng Cina. Lee Kyu-ho telah menjadi sejak debutnya pada tahun 2002 dalam film yang berjudul Healer, Dr. Romantic, dan The Fiery Priest. Sedangkan Kim Ji-hun memulai debutnya pada tahun 2012 pada film yang berjudul Chimera, The Good Detective dan Stranger .

Kim Yun-jin as Seon Woo-jin

Seon Woo-jin dalam series ini berperan sebagai Negosiator Korea Selatan yang berperan untuk mengeluarkan para sandera tanpa cedera, Seon ini akan melakukan pertempuran akal melawan profesor untuk dapat menghentikan aksi perampokan tersebut.

Kim Yun-jin ini adalah aktris Korea-Amerika yang membintangi semua musim Lost and the ABC soap Mistresses. Kim juga sempat muncul di film Korea yang terkenal dengan judul Shiri, Ardor dan Ode to My Father .

Kim Seung-oh sebagai Cho Moo-hyuk

Cho Moo-hyuk adalah tum gugus polisi yang mewakili Korea Utara sekaligus mantan agen yang bentrok dengan Woo-jin.

Kim Seung-oh telah membintangi film termasuk The Man from Nowhere dan The Pirates: The Last Royal Treasure, serta drama yang berjudul Secret Garden dan Fight For My Way .

Park Myoung-hoon sebagai Jo Young-min

Jo Young-mint berperan sebagai direktur mint yang arogan dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih sulit dengan upaya melarikan dirinya dari perampokan, peran Jo ini sama halnya seperti perang Arturo dalam series originalnya.

Dalam perjalanan karirnya, Park Myoung-hoon terkenal karena memainkan pria tersembunyi di ruang bawah tanah di Parasite, serta perannya dalam Crash Landing on You.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :