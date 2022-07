Ini Daftar Film dari Maxime Bouttier yang Adu Akting Bareng Julia Roberts dan George Clooney

Bisnis.com, JAKARTA - Profil dari Maxime Bouttier yang merupakan aktor kenamaan Indonesia kini kembali menjadi sorotan, karena bermain film dengan Julia Roberts.

Pasalnya, Maxime telah mengumumkan lewat akun Instagram pribadi, bahwa dirinya resmi menjadi pemain inti dalam film Hollywood berjudul Ticket to Paradise, dengan bintang utama Julia Roberts dan George Clooney yang akan tayang pada Oktober nanti.

"I'm so excited to finally show this! #TicketToParadise," tulis @bouttier_maxime pada Kamis, 30/6/2022.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Maxime Bouttier ini?

Dikutip dari IMDb Mini Biography pada Jumat (1/7/2022), pemilik nama lengkap Maxime Andre Salam Bouttier ini lahir pada 22 April 1993 di Poitiers Vienne, Prancis.

Adapun, pria blasteran Prancis dan Bali, memang memulai kariernya di industri hiburan sebagai seorang model. Kemudian, dari model, Maxime mencoba melebarkan sayapnya ke dunia akting.

Diketahui, sinetron Arti Sahabat Musim Kedua yang tayang tahun 2010 menjadi penanda debut Maxime sebagai aktor. Sejak itulah, Maxime mulai banyak membintangi FTV dan namanya makin dikenal banyak orang.

Sinetron-sinetron yang pernah dibintanginya antara lain Bulan Di Atas Mentari, Segalanya Cinta, Kinrara, Terbang Bersamamu, Putri Duyung, Cakep Cakep Sakti, Vampire, Melodi, dan Bawang Merah Bawang Putih.

Berikut deretan film yang pernah dibintangi Maxime Bouttier sebelum main di Ticket to Paradise:

1. 2012: 18++ Forever Love

2. 2013: Kata Hati, Refrain

3. 2014: Pukulan Maut, Cinta

Pertamaku, After School Horror, Kamar 207, Tak Kenal Maka Tak Sayang, Remember When, Cermin Penari Jaipong.

4. 2015: Hantu Kuburan Tua, Bidadari Terakhir

5. 2016 : Otain, Beauty and the Beast, Dilarang Masuk..!

6. 2017 : Gunung Kawi, A: Aku Benci dan Cinta

7. 2018 : The Perfect Husband, Get Lost Urban Legend di Benteng Pendem, Meet Me After Sunset

8. 2019 : Kuntilanak 2, Kain Kafan Hitam dan Matt Mou

9. 2022 : Ticket to Paradise

Bukan hanya piawai dalam berakting, Maxime Bouttier diketahui juga aktif sebagai seorang penyanyi. Ia bahkan tergabung dalam band beraliran pop rock, dengan nama Zeta. Di mana, dirinya memegang posisi sebagai vokalis.

Dia juga pernah mengeluarkan single berjudul sunset yang juga soundtrack film Meet Me After Sunset yang berkolaborasi dengan penyanyi Agatha Chelsea. Itulah profil singkat dan daftar film yang pernah dibintangi Aktor Maxime Bouttier.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :