Mustika Ratu Dukung Peran Perempuan dalam Peningkatan Sektor Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai perusahaan yang menjual produk kecantikan yang umumnya dipakai perempuan, Mustika Ratu juga mencatat 63 persen karyawannnya adalah perempuan.

Mereka, menempati posisi mulai dari tingkatan direksi sampai staff karyawan.

Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk, Bingar Egidius Situmorang memaparkan, jumlah karyawan perempuan yang menduduki level manager pada tahun 2021 berjumlah 38 orang atau sekitar 28 % di tahun 2022 menjadi berjumlah 87 orang atau sekitar 52 %, kepemimpinan perempuan naik secara pesat sebesar 24 % dalam kurun 1 tahun.

Baca Juga : Ria Ricis Melahirkan Anak Perempuan, Ini Potretnya

"Mustika Ratu percaya bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dalam memimpin dan mengelola organisasi,” ujarnya dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Direktur PT Mustika Ratu Tbk yang juga Wakil Ketua Komite Tetap Ekonomi Kreatif (nonkuliner) KADIN Indonesia, Kusuma Ida Anjani mengatakan PT Mustika Ratu Tbk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk pemenuhan hak dan kewajibannya pada seluruh aspek kehidupan dalam berbagai sektor.

“PT Mustika Ratu Tbk menjadi 1 diantara 60 perusahaan di Indonesia dan 1 diantara 4637 perusahaan di dunia yang tergabung dalam Women’s Empowerment Principle (WEPs). WEPs adalah sekumpulan Prinsip yang menawarkan panduan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tempat kerja, marketplace, dan komunitas yang didirikan oleh UN Global Compact dan UN Women,” ujar Kusuma Anjani.

PT Mustika Ratu Tbk mendukung penyelenggaraan event global W20 Summit “Recover Together Equally” yang merupakan bagian dari Group of Twenty (G20) yang dibentuk oleh kesadaran para pemimpin negara anggota G20 akan pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi global dan isu kesetaraan gender.

Acara yang diinisiasi oleh W20 Indonesia bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di dukung oleh PT Mustika Ratu Tbk menggelar W20 side event dengan tema “Women Tourism and Creative Economy Forum by Indonesian Chamber of Commerce and Industry yang bertujuan untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam pengembangan UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Melalui event W20 Summit, Mustika Ratu mempresentasikan kemajuan dan peran perempuan di sektor bisnis, serta meningkatkan posisi kepemimpinan perempuan di sektor swasta.

Kusuma Anjani mengatakan berbagai produk inovasi telah banyak dihasilkan oleh para perempuan, seperti produk produk jamu dan kosmetik yang ditampilkan pada event W20 Summit sebagai produk asli Indonesia yang bahan bakunya mengambil langsung dari petani lokal dengan melibatkan berbagai UMKM Perempuan, sehingga pelaku industri dan seluruh penggerak didalamnya dapat terus tumbuh dengan pembinaan dan dukungan dari Mustika Ratu.

“Para delegasi W20 Summit sangat menyukai produk produk asli yang berbasis budaya dan kearifan lokal Indonesia. Mereka sangat menyukai minum Jamu, selain rasanya nikmat dan segar bahannya juga dari tumbuhan alami yang sehat dan memiliki khasiat, “ujar Kusuma Anjani.

Ragam Jamu yang disediakan pada event W20 Summit antara lain Jamu modern Ready to Drink (RTD) yaitu minuman sehat, segar dan berkhasiat, sebagai Jamu inovatif dengan Ultra High Technoogy (UHT) pertama di Indonesia dengan varian rasa, Gula Asam, Kunir Asam dan Beras Kencur.

Mereka juga memperkenalkan produk kosmetik Beauty Queen Mustika Ratu yang terbuat dari bahan alami sebagai icon brand makeup yang memberikan kecantikan paripurna perempuan Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :