Cara Sembunyikan Status Online Whatsapp di Android, iPhone dan Web

Bisnis.com, JAKARTA - Selama bertahun-tahun, banyak pengguna Whatsapp meminta dapat menyembunyikan status online mereka.

Alasannya banyak! Misalnya, beberapa pengguna ingin menggunakan WhatsApp tanpa diganggu orang lain, atau merasa dikuntit oleh seseorang.

Dan kabar baiknya, Whatsapp sedang membuat konsep untuk menonaktifkan status online sejak tahun lalu, dan tampaknya akan segera terealisasi.

Baca Juga : Mastel Beberkan Dampak WhatsApp dan Telegram Bagi Telekomunikasi

Mengutip laman resmi WAbetainfo, mereka akan segera merilis fitur yang memungkinkan untuk mengonfigurasi siapa yang dapat melihat saat Anda online tepat di dalam pengaturan dalam dua opsi baru: "Everyone" dan "Same as Last Seen".

Misalnya, jika Anda memilih "My Contacts" untuk "Last Seen" dan "Same as Last Seen" untuk "online", itu berarti non-kontak tidak akan dapat melihat saat Anda online.

Tahun lalu, WhatsApp mulai secara otomatis menyembunyikan kontak yang terakhir terlihat ke kontak yang tidak pernah Anda ajak mengobrol, untuk mencegah aplikasi pihak ketiga memantau status terakhir terlihat dan online.

Sayangnya, orang-orang yang sudah mengobrol dengan Anda masih dapat melihat saat Anda online tetapi berkat pengaturan privasi baru "who can see when I’m online", mereka tidak akan dapat melakukannya lagi.

WhatsApp berencana untuk memperkenalkan fitur ini untuk iOs, Android dan juga Desktop beta.

"Fitur ini masih dalam pengembangan sehingga kami belum mengetahui detailnya kapan akan dirilis ke publik. Kami akan memberi tahu Anda di posting baru ketika kami menemukan informasi lebih lanjut tentang rilis fitur ini di pembaruan mendatang, jadi pastikan untuk sering mengunjungi situs web ini!," tulis mereka dalam laman resminya.

Baca Juga : Ini 10 Fitur 'Rahasia' WhatsApp yang Mungkin Belum Anda Ketahui

Berikut tahapan menyembunyikan status online whatsapp di androi, iphone dan web dilansir dari wabetainfo dan berbagai sumber:

Buka WhatsApp. Pergi ke tiga titik vertikal di sudut kanan atas dan Ketuk Pengaturan. Pengguna iOS cukup mengetuk Pengaturan dari menu bawah. Di menu Pengaturan, Anda akan menemukan Akun. Klik di atasnya dan kemudian pergi ke opsi Privasi. Di sana Anda akan menemukan opsi Last Seen and online. Aplikasi ini memberi Anda dua opsi untuk dipilih. Anda dapat memilih antara "My Contact" dan "No Body". Yang pertama akan menunjukkan status online ke kontak Anda, sedangkan yang kedua tidak akan menunjukkan status Online kepada siapa pun. Klik opsi 'Nobody' untuk menyembunyikan status Online di WhatsApp messenger.

WhatsApp Web tidak memungkinkan Anda untuk menyembunyikan status online Anda seperti rekan Android.

Namun, ada beberapa ekstensi Chrome yang membantu Anda tampil offline untuk WhatsApp Web. Salah satu ekstensi tersebut adalah WAIncognito. Ekstensi ini menawarkan sejumlah fitur menarik. Untuk memulainya, ada baiknya Anda mengaktifkan dan menonaktifkan pembaruan yang terakhir terlihat dan Tanda terima baca untuk pesan di WhatsApp Web.

Selain itu, ini memungkinkan pengguna untuk mengatur batas waktu keamanan yang memungkinkan mereka untuk secara otomatis mengirim tanda terima baca setelah jangka waktu tertentu. Inilah cara Anda dapat menggunakannya:

Buka Toko Web Chrome dan cari WAIncognito. Instal ekstensi di browser Chrome Anda. Sekarang buka web.whatsapp.com dan Anda akan melihat opsi penyamaran tepat di sebelah Status WhatsApp. Anda dapat memilih 'Jangan Kirim Pembaruan Terakhir Terlihat' dari menu dan itu akan memblokirnya dengan mudah. Seseorang juga dapat memblokir tanda terima baca menggunakan ekstensi ini.

Cara Sembunyikan status Whatsapp untuk kontak tertentu

Buka WhatsApp di perangkat Android atau iOS Anda. Pergi ke tiga titik vertikal di sudut kanan atas dan Ketuk Pengaturan. Pengguna iOS cukup mengetuk Pengaturan dari menu bawah. Buka Akun dan kemudian klik Privasi. Pengguna kemudian dapat pergi ke opsi Terlihat Terakhir dan di sana Anda akan menemukan opsi untuk memilih Kontak Saya harapkan… Klik di atasnya dan ketuk kotak lingkaran di sebelah kontak yang tidak ingin Anda lihat statusnya Last Seen and online. Ketuk lingkaran hijau di bagian bawah dan Anda siap melakukannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :