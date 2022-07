Makanan yang Harus Dihindari Saat Minum Obat

Bisnis.com, JAKARTA - Pernahkah Anda mendengar saran jangan mengonsumsi obat dengan beberapa makanan tertentu?

Ternyata itu ada benarnya juga. Makanan tertentu dapat mengganggu resep obat, dan banyak orang tidak menyadari potensi bahayanya.

Bethanne Brown, profesor praktik farmasi di J.L. Winkle College of Pharmacy di University of Cincinnati dilansir dari Eat This mengatakan bahwa informasi ini sebenarnya dapat ditemukan dalam paket yang Anda terima saat mengambil resep dari apotek, tetapi informasi ini dapat hilang dalam semua informasi tertulis yang diberikan.

Jadi, menurut Brown, berikut lima obat yang tidak boleh dikonsumsi bersama makanan tertentu:

1 Obat-obatan Tertentu dan Jus Grapefruit

Jus jeruk bali tidak boleh dikonsumsi dengan obat-obatan tertentu termasuk antihistamin, obat statin dan obat-obatan yang mengobati tekanan darah tinggi. "Jus memungkinkan lebih banyak obat masuk ke dalam darah," kata Shiew Mei Huang, PhD, dari FDA. Bila ada terlalu banyak obat dalam darah, Anda mungkin memiliki lebih banyak efek samping.

2. Pengencer Darah dan Sayuran Hijau

Sayuran hijau seperti bayam kaya akan vitamin K, yang dapat mengganggu pengencer darah. D

Dokter menyarankan menjaga asupan makanan kaya vitamin K hampir sama setiap hari. Misalnya, jika Anda makan satu porsi brokoli pada satu hari, Anda harus makan satu porsi makanan tinggi vitamin K pada hari berikutnya dan seterusnya. Satu porsi sehari, beberapa hari seminggu akan membantu menjaga vitamin K Anda.

3. Pisang dan ACE Inhibitor

Pisang, garam, jeruk, dan sayuran berdaun hijau tidak boleh dikonsumsi dengan ACE inhibitor, yang sering diresepkan untuk mengobati tekanan darah atau gagal jantung.

"Makanan ini semuanya tinggi potasium, yang membantu memberikan sinyal listrik ke sel otot jantung dan sel lainnya, dan mengonsumsinya dengan obat-obatan yang terdaftar dapat meningkatkan jumlah potasium dalam tubuh Anda dan dapat menyebabkan detak jantung tidak teratur atau jantung berdebar - yang bisa mematikan.

4. Antidepresan dan Anggur Merah

"Salah satu jenis antidepresan yang disebut MAO inhibitor berbahaya bila dicampur dengan makanan atau minuman yang mengandung tyramine," kata Johns Hopkins Medicine. "Ini termasuk bir, anggur merah, cokelat, daging olahan, alpukat, dan beberapa keju."

5. Alkohol dan Obat Apapun

Alkohol tidak boleh dicampur dengan jenis obat resep, para ahli memperingatkan.

“Jika Anda sedang mengonsumsi obat antidepresan, obat anti kecemasan (seperti Xanax), obat diabetes, obat flu dan pilek, beta-blocker, atau obat tidur. SIP bisa berbahaya" kata ahli gizi terdaftar Keri Glassman.

Juga, alkohol akan meningkatkan efek samping obat, dari sakit perut hingga mengantuk. Penderita diabetes mungkin mengalami episode gula darah rendah.

