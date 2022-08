D'Masiv Umumkan Tur Amerika Serikat, Ini Jadwal Lengkapnya

Bisnis.com, SOLO - D'Masiv akan menggelar tur konser Amerika Serikat (AS) pada bulan ini.

Dimulai di Deco Building, Los Angeles, konser keliling AS tersebut akan diselenggarakan pada 19 Agustus hingga 9 September 2022.

Nantinya pada 21 Agustus 2022, D'Masiv akan mengisi acara di Pesta Rakyat 2022 Parking Lot KJRI, Los Angeles.

Baca Juga : d'Masiv Ajak 50 Fans Tampil di Video Klip Terbarunya

"Here we go! @dmasivbandofficial #dmasivtimeamericantour #2022 #fromciledugtoUSA," tulis Rian D'Masiv di Instagram pribadinya pada Kamis (11/8/2022).

Dari unggahan tersebut, D'Masiv akan manggung di 5 kota besar di AS.

Berikut rincian jadwal konser D'Masiv di AS:

Deco Building, Los Angeles - 19 Agustus 2022

Pesta Rakyat 2022, KJRI, Los Angeles - 21 Agustus 2022

Inland Empire, San Bernardino - 27 Agustus 2022

Danville, San Francisco - 28 Agustus 2022

Remark Able Indonesia Festival, Washington DC - 3 September 2022

Gapura Building Philladelphia - 4 September 2022

Southeast Asia Market - 5 September 2022

Indopop Movement, Times Square, New York - 9 September 2022



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :