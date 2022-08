Tayangan Baru di Disney+: Thor Love and Thunder hingga Obi-Wan Kenobi

Bisnis.com, SOLO - Disney+ telah merilis daftar film dan serial yang akan tayang pada awal September 2022.

Dari daftar tersebut, film baru MCU Thor: Love and Thunder dapat dinikmati penggemar mulai 8 September.

Asiknya, Disney dan MCU juga memberikan tayangan behind the scene (BTS) dari film Thor: Love and Thunder.

Serial dari francise Star Wars, Obi-Wan Kenobi, juga akan ditayangkan pada tanggal yang sama.

Obi-Wan Kenobi miliki setting yang dimulai 10 tahun setelah peristiwa dalam Star Wars: Revenge of the Sith.

Ada juga film pendek dari The Simpson yang berjudul Welcome to the Club. Film ini menceritakan Lisa Simpson yang merasa bahwa menjadi sosok yang jahat ternyata lebih menyenangkan.

Berikut deretan film dan series yang dirilis Disney+ pada awal September 2022:

Cars on the Road

Dancing with the Stars: The Pros' Most Memorable Dances

Epic Adventures with Bertie Gregory

Frozen Sing-Along

Frozen 2 Sing-Along

Growing Up

Marvel Studios' She-Hulk (episode 4)

Marvel Studios' Thor: Love and Thunder

Marvel Studios' Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder

Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return

Remembering

Pinocchio

Welcome to the Club (a new short from The Simpsons)

Tierra Incognita

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :