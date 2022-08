Daftar 10 Kasus Artis Korea Selatan yang Bunuh Diri

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Kepergian artis cantik Korea Selatan Yoo Joo-Eun baru-baru ini ramai mengejutkan publik. Setelah dikonfirmasi, Joo Eun dilaporkan meninggal dunia karena bunuh diri pada Senin (29/8/2022). Fenomena kematian artis Korea yang disebabkan karena bunuh diri bukanlah kali pertama.

Sebelumnya, kematian mantan anggota girl band K-pop f(x) dan aktris Choi Sulli juga tak kalah mengejutkan dunia industri hiburan Korea Selatan. Jika dilihat dari catatan sejarahnya, rata-rata aktris korea yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya berada di usia yang cenderung muda dan produktif.

Pada tahun 2009, sebuah makalah tesis yang diajukan oleh aktris Korea Park Jin Hee menunjukkan bahwa sekitar 40 persen aktor Korea berpikir untuk mati karena hidup terlalu melelahkan.

Sementara secara lebih lanjut, yakni sebanyak 30 persen lainnya mengatakan bahwa mereka secara serius mempertimbangkan untuk bunuh diri sebelumnya.

Gagasan untuk mengakhiri hidup tidaklah muncul tanpa alasan. Beberapa alasan termasuk privasi yang tidak terlindungi, mendapat banyak komentar jahat, pendapatan yang tidak stabil, dan kecemasan tentang masa depan, disinyalir menjadi salah satu faktor utama.

Berikut adalah 10 catatan kasus aktris Korea Selatan yang memutuskan untuk bunuh diri:

1. Lee Eun Joo (1980 - 2005)

Pada tahun 2005, aktris Korea Selatan Lee Eun Joo dilaporkan bunuh diri pada usia 24 tahun. Eun Joo terkenal berkat perannya dalam beberapa hit box office seperti Taegukgi dan The Scarlet Letter. Kepiawaiannya tersebut lantas membawa namanya melambung tinggi.

Namun, ditengah popularitasnya tersebut hanya sedikit yang orang tahu bahwa pada saat itu dirinya tengah berjuang melawan depresi. Menurut kesaksian keluarganya, sang aktris diduga menderita masalah kesehatan mental setelah peran adegan dewasanya di film The Scarlet Letter.

2. U;Nee (1981 - 2007)

Lee Hye Ryeon atau yang lebih dikenal dengan nama panggungnya U;Nee, adalah seorang penyanyi, rapper, penari sekaligus aktris Korea Selatan yang bunuh diri pada tahun 2007 pada usia 25 tahun.

Ayahnya meninggal ketika dia masih muda dan dia dilahirkan dari seorang ibu yang tidak menikah. Akibatnya, dia memiliki masa kecil yang sulit. U;Nee memulai debutnya dalam drama KBS bertajuk Grown-ups Just Don't Understanding pada tahun 1996 dan mendapatkan popularitas besar setelah merilis album keduanya Call Call Call.

Namun, dia diduga menderita depresi karena kesal dengan serangan dan rumor operasi plastik dari netizen.

3. Jeong Da Bin (1980 - 2007)

Kematian Jeong Da Bin menambah sejarah panjang kasus aktris Korea yang meninggal dunia karena bunuh diri. Da Bin adalah seorang aktris Korea Selatan yang gantung diri di kamar mandi rumah pacarnya pada tahun 200, ketika dia baru berusia 26 tahun.

Ada spekulasi bahwa dia bunuh diri karena dia tidak bisa mengatasi stres karena karirnya yang menurun. Terlebih lagi, Da Bin juga mendapatkan komentar tak sedap dan serangan online terhadap penampilan fisiknya.

Sebelum kepergiannya Jeong menulis komentarnya tentang kehilangan identitasnya dan sekarat di blog Cyworld-nya sehari sebelum dia bunuh diri, membuat banyak orang percaya bahwa dia mengalami depresi. Berita kepergiannya datang hanya satu bulan setelah kematian U;Nee.

4. Choi Jin Sil (1968 - 2008)

Choi Jin Sil adalah salah satu aktris Korea Selatan yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri pada tahun 2008.

Bukan aktris sembarangan, karir Choi Jin Sil ternyata sangatlah gemilang. Di tahun puncaknya, dia dijuluki "Aktris Bangsa" karena popularitasnya di banyak film dan drama, serta karena telah memenangkan Penghargaan Grand Bell ke-33 untuk Aktris Terbaik.

Namun, pada tahun 1994 Choi menyaksikan pembunuhan mantan manajernya yang merupakan nama berpengaruh di dunia hiburan. Akibatnya, ada banyak rumor dan spekulasi tentang hubungannya dengan dia.

Hingga perceraian dengan suaminya pada tahun 2004, Choi juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Mengingat seluruh hal yang telah dilaluinya tersebut, kepergian dirinya sejak itu kerap dikaitkan dengan banyaknya gosip online yang tak henti - hentinya menerpa hidupnya serta tekanan publik tatkala dirinya harus menjalani kehidupan sebagai seorang orang tua tunggal pasca perceraiannya.

5. Daul Kim (1989 - 2009)

Kim Daul adalah model dan blogger Korea Selatan yang bunuh diri pada usia 20 tahun. Sepanjang karirnya, dia kerap muncul di berbagai majalah bergengsi seperti British Vogue, Harper's Bazaar Korea Selatan, dan berada di musim ketiga dari serial Korea Selatan I am a Model.

Pada tahun 2009, Kim dilaporkan tutup usia karena bunuh diri dan sempat meninggalkan catatan bunuh diri di tempat kejadian.

Dilihat dari surat yang ditinggalkan, tampaknya Daul Kim menderita kesepian, insomnia, dan depresi dan tidak dapat memenuhi tuntutan industri mode. Dia juga menggambarkan dirinya sebagai sosok yang gila, depresi dan terlalu banyak bekerja di blognya.

6. Jang Ja Yeon (1980 - 2009)

Jang Ja Yeon adalah aktris Korea Selatan yang paling terkenal karena perannya dalam drama KBS Boys Over Flowers. Jang memiliki Riwayat menderita depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada 2009, ketika usianya baru menginjak 29 tahun.

Kematiannya dipublikasikan secara luas dengan tuduhan bahwa dia telah dipukuli dan diserang secara seksual oleh 31 orang, beberapa di antaranya adalah hiburan besar selama karirnya. Menurut catatan bunuh dirinya, pelecehan fisik dan seksual yang dia alami akhirnya membawanya untuk bunuh diri.

7. Kim Jonghyun (1990 - 2017)

Kim Jonghyun memulai debutnya sebagai penyanyi utama boyband Korea SHINee pada tahun 2009, ketika dia baru berusia 19 tahun. Sepanjang waktunya di dunia hiburan, penggemar dan orang-orang industri menyadari perjuangannya melawan depresi.

Namun, pada Desember 2017, Jonghyun ditemukan tewas di sebuah studio apartemen sewaan di Cheongdam-dong di Seoul selatan. Dalam catatan bunuh diri Jonghyun, dia menyatakan, “Depresi yang perlahan-lahan melahapku akhirnya memakanku.”

8. Jeon Mi Seon (1970 - 2019)

Jeon Mi Seon adalah seorang aktris Korea Selatan yang memenangkan banyak penghargaan di industri hiburan Korea. Dia terkenal karena perannya dalam Hwang Jini, Hide and Seek dan The Return of Hwang Geum-bok. Pada Juni 2019, dia ditemukan tewas dalam kemungkinan bunuh diri.

Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa Jeon terpengaruh secara emosional oleh penyakit ibunya dan meninggalnya salah satu kerabatnya. Agensi Jeon juga mengkonfirmasi bahwa aktris tersebut telah menderita depresi.

9. Choi Sulli (1994 - 2019)

Choi Sulli merupakan mantan anggota girlband f(x) dan seorang aktris. Choi Sulli ditemukan tewas di apartemennya pada 14 Oktober 2019 dalam kasus bunuh diri. Selama bertahun-tahun, Sulli telah menerima kritik pedas dan pengawasan secara terus-menerus dari netizen Korea.

Dalam beberapa laporan diungkapkan bahwa Sulli telah bergulat dengan depresi. Pada tahun 2018, Sulli membuka suara tentang perjuangannya dengan fobia sosial dan gangguan panik dalam reality show -nya Jinri Store.

10. Yoo Joo-Eun (1995 – 2022)

Yoo Joo-Eun baru-baru ini dilaporkan tutup usia karena bunuh diri di usianya yang tergolong muda, yakni 27 tahun. Sebelum kepergiannya, Joo-Eun sempat menuliskan sebuah surat. Dalam surat tersebut dituliskan kesulitannya dalam meniti karir yang diimpikannya hingga membuatnya depresi.

Diduga, Joo-Eun depresi dengan karirnya di dunia hiburan Korea Selatan. Bahkan, dirinya sempat menuliskan bahwa mimpi besarnya untuk memiliki karir yang gemilang justru menjelma menjadi sebuah kutukan yang menyisakan depresi dalam hidupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : aktris artis korea selatan