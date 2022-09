Konser Musikologi Hadir Kembali, Siap Mengguncang Akhir November 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah konser Pestapora, dan beberapa konser lainnya yang mewarnai tahun 2022. Konser musik Musikologi juga turun mengantre menambah deretan panjang konser musik tahun ini.

Ini sudah kali ke-tiga Musikologi mengadakan konser musik pada tahun 2022 ini, sesuai dengan tajuknya MSKLG Vol.3 yang akan di gelar di ICE BSD pada akhir November mendatang. Tiga hari berturut-turut, tanggal 25 hingga 27 November 2022.

Dilansir dari laman Instagram resminya @msklg_ , festival musik ini akan dihadiri sederet musisi tanah air.

Pada hari pertama, 25 November, penikmat musik akan disajikan penampilan dari Iksan Skuter, Tipe-X, BCL, Raisa, Yura Yunita, Pee Wee Gaskins, Jamrud, Endank Soekamti, Ras Muhammad, The Cat Police, Pamungkas, Fourtwnty serta Oscar Kolang.

Di hari kedua, pada tanggal 26 November, Rumah Sakit, Pusakata, Efek Rumah Kaca, Ardhito Pramono, White Shoes and The Couple Company, The Upstairs, Slank, The Adams, Mocca, Sore, Kunto Aji, serta Feel Koplo akan menyapa para penikmat musik.

Di hari terakhir, musisi yang akan menghibur adalah Silampukau, Navicula, Nosstress, Guyon Waton, Jason Ranti, FSTVLST, NTRL, Seringai, The Panturas, Fiersa Besari, Barasuara, Denny Caknan serta Endah N Rhesa.

Untuk menikmati festival musik ini, tiket dibanderol dengan harga mulai dari Rp183.000,- untuk early bird, presale dengan harga Rp255.000,- dan normal Rp275.000,-. Sedangkan untuk day three pass dibanderol dengan harga RP499.000 untuk early bird, Rp610.000,- untuk presale dan Rp700.000 untuk normal.

Selain itu, Musikologi juga menyediakan gharga tiket khusus untuk penonton yang ingin datang bersama dengan sahabat, dan dinamai paket bestie. Untuk paket bestie dengan jumlah lima orang, untuk tiket satu hari dihargai Rp1.100.000,- dan tiga hari dengan 2.300.000.

Sedangkan untuk paket bestie dengan jumlah tujuh orang, untuk tiket satu hari dibanderol dengan harga Rp1.300.000,- dan untuk tiga hari dihargai 2.700.000,-.

Pembelian tiket sudah dibuka sejak 3 September 2022 lalu. Untuk mengetahui informasi lebih jelas, bisa mengunjungi lama msklg.com atau laman resmi Instagramnya @msklg_.

