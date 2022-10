BTS Kembali Bersaing di The Fact Music Award 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah tiga tahun digelar online, The Fact Music Award tahun ini akan digelar secara offline. Rencananya red carpet penghargaan musisi ini akan digelar pada 8 Oktober mendatang.

Pada acara penghargaan bergengsi ini, penyelenggara sudah mengumumkan line up yang akan mengisi The Fact Music Award 2022.

Acara yang akan digelar di KSPO Dome (Olympic Gymnastics Stadium), Seoul ini akan dimeriahkan oleh sejumlah grup dan penyanyi K-Pop.

Salah satu grup yang akan unjuk gigi pada acara itu adalah idolanya para Army, yaitu BTS. Ini merupakan suatu kejutan bagi para Army, sebab pengumuman BTS masuk line up The Fact Music Award menjadi pengumuman line up terakhir bersamaan dengan pengumuman NCT.

Meskipun demikian, grup K-Pop ternama ini selalu hadir sejak pertama kali diadakannya acara ini, tepatnya tahun 2018 lalu.

Selama empat kali berturut-turut BTS juga sudah menerima penghargaan 'Daesang' atau penghargaan utama di The Fact Music Award. Tahun ini, BTS akan kembali memperebutkan penghargaan tersebut.

Acara akan dipandu oleh Jun Hyung Mio dan Seohyun SNSD yang sudah selama lima tahun berturut-turut membawakan penghargaan musik bergengsi ini.

Selain BTS, sejumlah musisi ternama K-Pop juga dikonfirmasi hadir. Seperti Lim Young Woong, THE BOYZ, ITZY, TXT, ATEEZ, TREASURE, Kepler, (G)l-DLE, Stray Kids, Kang Daniel, IVE, PSY, LE SSERAFIM dan beberapa musisi K-Pop yang lain.

Acara ini dikonfirmasi akan disiarkan langsung di beberapa negara, Korea, Jepang, Taiwan, Thailand, Filipina, Malaysia dan tentu Indonesia serta sederet negara lain.

