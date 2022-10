Ini 10 Urutan Film Marvel Sesuai Kronologinya Lengkap

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Urutan film Marvel tentu harus diperhatikan sehingga saat menonton bisa nyambung dengan cerita yang ada. Agar jadi lebih paham terkait urutan film Marvel cinematic universe, berikut ini daftar urutan film Marvel berdasarkan dengan jalan ceritanya.

Urutan film Marvel Dari Awal Berdasarkan Kronologinya

Selain berdasarkan kronologi, ada juga urutan film marvel berdasarkan tahun. Akan tetapi yang dibahas kali ini yaitu berdasarkan kronologi.

Ada beberapa film serial Marvel yang memuat peristiwa terjadi bersamaan seperti pada film Thor: Ragnarok berlangsung di waktu yang sama dengan peristiwa film Ant-Man and The Wasp. Adapun urutan film Marvel sesuai alur, seperti berikut.

1. Captain America: The First Avenger

Urutan nonton film Marvel dari awal yang harus Anda tonton yaitu Captain America The First Avenger yang tayang di tahun 2011. Film yang punya latar cerita tahun 1941 ini wajib ditonton pertama Jika Anda ingin menonton film Marvel berdasarkan dengan urutan kronologinya.

2. Captain Marvel

Urutan kedua ada Captain Marvel yang tayang pada tahun 2019. Latar cerita Captain Marvel ini mengambil diwaktu 1995 yang menceritakan tentang Carol Danver yang turun ke bumi.

3. Iron Man

Urutan menonton film marvel film Iron Man yang tayang tahun 2008. Iron Man merupakan film di urutan ketiga yang harus ditonton. Film ini merupakan cerita awal Iron Man.

4. Iron Man 2

Urutan film Marvel yang keempat ada Iron Man 2. Pastikan Anda menonton terlebih dahulu Iron Man season pertama sebelum menonton Iron Man season 2. Cerita yang saling berhubungan membuat Anda perlu menonton secara berurutan.

5. Incredible Hulk

Film selanjutnya yaitu Incredible Hulk yang tayang pada tahun 2008. Pada awalnya film ini diperankan oleh Edward Norton tetapi pada tahun 2012 diganti oleh Mark Ruffalo hingga sekarang ini.

6. Thor

Urutan nonton film Marvel selanjutnya yaitu film Thor. Film ini menceritakan tentang Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth yang diasingkan ke bumi oleh Odin ayah dari Thor. Tidak tinggal diam Thor berusaha untuk kembali ke asalnya.

7. The Avengers

Urutan film marvel sesuai alur berikutnya yaitu The Avengers yang merupakan film populer yang dirilis tahun 2012. Beberapa jagoan yang ada di film Marvel ini juga tergabung dalam satu tim yaitu Avengers.

8. Iron Man 3

Iron Man kembali hadir pada season ketiga. Film ini tayang pada tahun 2013. Tak semua jagoan selamanya akan tampil dengan hebat pada film Iron Man ini terutama di season 3. Anda akan melihat titik rapuh seorang Iron Man pada film season ketiga.

9. Thor: The Dark World

Urutan film Marvel selanjutnya yaitu ada film Thor The Dark World yang tayang pada tahun 2013. Pada film ini, Thor menangani sisa kehancuran dimana penyebabnya adalah adiknya sendiri. Pada film Thor seri ini Anda akan melihat perebutan senjata dengan menggunakan elemen Aether.

10. Captain America The Winter Soldier

Urutan selanjutnya yaitu ada Captain America The Winter Soldier yang tayang di tahun 2014. Setelah selesai membantu Avengers, Steve Rogers bergabung dengan Shield. Akan tetapi, tokoh mencurigakan hadir di balik Shield.

Itulah beberapa urutan film Marvel yang menarik untuk ditonton. Selain itu masih ada banyak film marvel yang harus Anda tonton seperti pada urutan kesebelas ada Guardian of the Galaxy, Guardian of the Galaxy 2, Avengers Age of Ultron, Ant Man, Captain America: Civil War dan masih banyak lagi serial dari MCU.

