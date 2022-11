New Balance Undi Penjualan Koleksi Made In UK

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Merek sepatu atletik New Balance secara resmi dan eksklusif memperlihatkan beberapa siluet model terbaru seperti CT 302, RC 30, 9060, 1906 dan koleksi Made in UK.

Uniknya, penjualan New Balance made in UK ini akan dilakukan secara raffle atau undian secara online via Website New Balance Indonesia di pertengahan November 2022, untuk mendapatkan kesempatan terbatas membeli koleksi Made in UK yang akan diluncurkan November ini.

Brand Marketing Assistant Manager PT. Mitra Adiperkasa Tbk mengatakan koleksi made in UK ini terdiri dari 3 siluet. Yaitu 1500, 991, dan 730.

"Harga yang ditawarkan sebesar Rp4,99 juta," ujarnya.

Sedangkan jumlah koleksi yang akan diundi hanyalah masing-masing terdiri dari 50 pairs.

Koleksi Made in UK sendiri adalah lini produk premium New Balance yang dirancang dengan bahan berkualitas premium dan langsung di produksi di UK.

Setelah menghadirkan koleksi made in UK, mereka juga berencana untuk menghadirkan koleksi Made In US tahun depan.

Selain koleksi made in UK, New Balance juga meluncurkan koleksi terbaru lainnya yakni New Balance CT302, yang bekerja sama dengan penyanyi Korea IU.

Kemudian, New Balance RC30 yang menawarkan sentuhan menawan pada desain warisan tahun 1970-an yang didesain ramping dan terinspirasi oleh model sepatu race klasik dan kompetitif. Selanjutnya, New Balance 9060 yang mengadopsi elemen-elemen familiar dari model sepatu New Balance 99X klasik, dengan desain berbasis inovasi yang menjadikan seri 99X sebagai rumah bagi beberapa model paling ikonik dalam sejarah New Balance.

Selain beragam siluet sepatu terbaru, kegiatan preview ini juga menampilkan jajaran koleksi klasik New Balance seperti 574 dan 327.

