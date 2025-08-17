Isyana dan Cakra Khan Tampil di Istana Negara, Bawakan Lagu 'Negeriku' Karya Mendiang Chrisye

Bisnis.com, JAKARTA - Cakra Khan dan Isyana Sarasvati tampil di festival kesenian Upacara Bendera Istana Negara.

Keduanya membawakan lagu Rumah Kita. "Rumah Kita" adalah judul lagu populer yang dibawakan oleh God Bless, sebuah band rock legendaris Indonesia. Lagu ini dirilis pada tahun 1988 dalam album "Semut Hitam" dan ditulis oleh Ian Antono.

Lagu ini memiliki makna mendalam tentang rasa memiliki, kenyamanan, dan kebersamaan, seringkali diinterpretasikan sebagai ajakan untuk mencintai nusantara sebagai rumah bangsa Indonesia.

Selain itu, keduanya juga membawakan lagu Negeriku karya dari Chrisye.

Penyanyi legendaris Indonesia, Chrisye mempopulerskan lagu "Negeriku" pada 1997 yang kemudian menjadi salah satu lagu yang kerap berkumandang pada Hari Kemerdekaan Indonesia.

Lagu yang diciptakan oleh sang istri Darmayanti Noor bersama dengan sahabatnya Rina RD ini, termasuk dalam salah satu lagu dalam album populer Chrisye "Kala Cinta Menggoda".

Isyana tampil dengan kebaya shanghai berwarna krem dipadukan dengan tutup kepala khas daerah Minangkabau Sumbar. Dia juga memakai songket berwarna krem dan merah.

Sementara itu Cakra Khan memakai atasan shanghai berwarna abu-abu.