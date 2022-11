Ini Profil dan Fakta Unik Jennie Blackpink

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Salah satu girl group top asal Korea Selatan, BLACKPINK akan menggelar konsernya di Jakarta. Simak profil dan fakta menarik dari Jennie BLACKPINK yang bisa bikin kamu jadi tambah nge-fans.

BLACKPINK World Tour (Born Pink) Jakarta dikabarkan akan segera digelar di Gelora Bung Karno 'GBK' pada 11-12 Maret 2023 mendatang.

Kim Jennie merupakan penyanyi dan rapper Korea Selatan atau KPop yang berdiri di bawah naungan YG Entertainment. Jennie menjadi salah satu anggota girl grup yang telah eksis dan diakui secara internasional.

Lahir di Anyang, Korea Selatan (Korsel) pada 16 Januari 1996, Jennie kemudian pindah ke Australia bersama ibunya ketika dia menginjak usia 10 tahun.

Setelah itu, Jennie memutuskan untuk kembali pindah dan menetap di Selandia Baru dalam kurun waktu hampir lima tahun.

Setelah berusia lima belas tahun, Jennie memutuskan untuk mengejar mimpinya menjadi seorang penyanyi. Padahal, saat itu dia tengah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Amerika, guna melanjutkan studinya.

Jennie akhirnya mengikuti audisi YG Entertainment dan dinyatakan lulus menjadi anggota trainee resmi. Kemudian di tahun 2016, Jennie memulai debutnya bersama Jisoo, Lisa, dan Rose sebagai personil grup BLACKPINK.

Pada bulan November di tahun 2018, Jennie memulai debut solonya yang sangat dinantikan oleh para penggemarnya. Adapun lagu yang dikeluarkannya saat itu adalah 'SOLO'.

Belakangan ini, Jennie dikabarkan akan mengeluarkan debut resminya sebagai seorang aktris. Dia akan beradu akting dalam serial HBO "THE IDOL" yang kabarnya akan dirilis pada akhir tahun ini atau awal tahun 2023 mendatang.

Fakta Menarik Jennie BLACKPINK

1. Nama Asli: Kim Jennie (김제니)

2. Nama Panggung: Jennie

3. Instagram: @Jennierubyjane

4. Posisi: Main Rapper, Vokalis

5. Tanggal Lahir: 16 Januari 1996

6. Zodiak: Capricorn

7. Tempat Lahir: Korea Selatan

8. Tinggi Badan: 163 cm

9. Berat Badan: 50 kg

10. Golongan Darah: B

11. Debut: 8 Agustus 2016

12. Tahun aktif: 2013, 2016 - sekarang

13. Kemampuan bahasa: Inggris, Korea, Jepang

14. Warna favorit: hitam dan pink

15. Memelihara anak anjing bernama Kuma dan Kai

16. Lagu "SOLO" mendapat All-Kill di Situs Musik Korea dan bertahan di #1 selama lebih dari dua minggu.

17. Berteman dengan anggota girl group lain seperti Nayeon TWICE, Irene Red Velvet, Yerin GFriend, Chahee Melody Day, dan Lime Hello Venus.

18. Dikenal sebagai "The YG Princess" di grup.

19. Diberi nama panggilan Jendeuk oleh Jisoo.

20. Pernah terlibat rumor kencan dengan Kai EXO. Pada 1 Januari 2019, keduanya dikonfirmasi berkencan. Kemudian dikatakan telah putus pada 25 Januari 2019.

21. Bakat terpendam Jennie adalah berbicara dengan nada seperti suara bayi.

22. Pernah terlibat di MV "That XX" milik G-Dragon BIGBANG.

23. Dijuluki sebagai 'Human Channel' karena sering tampil mengenakan brand mewah tersebut.

24. Pendidikan: ACG Parnell College

25. Tengah dirumorkan menjalin hubungan dengan V BTS



Berikut beberapa lagu BLACKPINK

– How You Like That

– Pretty Savage

– Whistle

– Don't Know What to Do

– Lovesick Girls

–Kill This Love

– Crazy Over You

– Shut Down

– Typa Girl

– Ddu-Du Ddu-Du

–Forever Young

– Boombayah

– Pink Venom

