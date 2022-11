Sosok Dibalik Ilustrasi Kucing Oren di Instagram Jokowi, Warganet: Out of the box!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Setiap kali Presiden Jokowi mengunggah gambar ataupun video ilustrasi warganet akan sibuk mencari dimana dan sedang apa kucing oren dalam ilustrasi tersebut.

Hal ini lantaran hampir di semua ilustrasi yang diunggah Jokowi seperti ilustrasi ucapan Hari raya Idul Adha, ucapan Hari Anak Nasional, ucapan Hari Kemerdekaan Indonesia hingga ucapan selamat datang untuk para delegasi KTT G20 pun, kucing oren tidak pernah absen.

Selain selalu hadir, kucing oren ini juga selalu berkamuflase menjadi banyak hal, dalam unggahan ilustrasi ucapan Hari Pangan Sedunia misalnya, kucing oren tengah memancing di atas perahu, pada ucapan selamat datang untuk para delegasi KTT G20 kucing oren tengah bersantai menikmati kelapa muda di tepi pantai.

Baca Juga : Gandeng Ilustrator Kevinworks, TFG Rilis Koleksi Fun Daily Lifestyle

Ilustrasi-ilustrasi tersebut juga sampai ke platform TikTok, bahkan ada pencarian 'Kucing oren Jokowi' untuk hal ini. Salah satu akun yang mengunggah kumpulan ilustrasi kucing oren ini adalah akun flileeboy yang unggahannya tersebut sudah dilihat lebih dari 1 juta orang.

Banyak kemudian warganet yang bertanya-tanya tentang sosok dibalik ilustrasi-ilustrasi yang dinilai 'out of the box' tersebut.

Dia adalah Aufa Aqil Ghani, seorang ilustrator Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia yang sudah bekerja hampir 3 tahun, tepatnya sejak Maret 2020 hingga kini.

Berdasarkan informasi dari laman Linkedinnya, Aufa Aqil Ghani merupakan ilustrator jebolan Institut Teknologi Bandung tahun 2017 lalu.

Selain kucing oren yang disebut warganet sebagai ras terganas, Aufa juga mengikuti perkembangan tren di sosial media dan memadukannya dalam ilustrasi-ilustrasi yang nantinya akan diunggah oleh Jokowi tersebut.

Misalnya dalam unggahan ucapan Hari Rabu Nasional, ada gambar yang memperlihatkan smartphone tengah menampilkan gambar wajah intan yang viral usai membuat video 'begitu sulit lupakan rehan'.

Baca Juga : Brand Fesyen Sovlo Beri Wadah Kreasi Bagi Para Ilustrator Lokal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : film kartun Jokowi tokoh