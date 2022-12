Fakta Menarik Avatar 2: The Way of Water, Sudah Tayang di Bioskop 

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Avatar 2: The Way of Water sudah mulai tayang serentak di bioskop tanah air pada hari ini, Rabu (14/12/2022).

Setelah penantian panjang selama 13 tahun, sekuel Avatar yang menceritakan dunia Pandora ini akhirnya rilis.

Avatar 2 bercerita tentang Jake Sully tinggal bersama keluarga barunya yang terbentuk di planet Pandora. Namun ancaman baru datang yang datang dari dunia Pandora maupun dunia nyata.

Perang Dunia Pandora

Dalam film ini juga akan diceritakan penduduk asli Na'vi bertarung melawan manusia demi sumber daya alam.

Kehidupan mereka yang damai di hutan serupa surga terganggu oleh kedatangan "Sky People", sebutan dari Na'vi untuk manusia, yang ingin mencari Jack Sully.

Untuk melindungi keluarga dan kaumnya, Sully, Neytiri, dan anak-anak mereka kabur ke tempat jauh dan mencari perlindungan dari klan samudra Metkayina.

Tubuh dan kemampuan mereka cocok untuk kehidupan di tengah hutan, sehingga keluarga itu harus lekas belajar untuk bertahan hidup di tempat baru sambil menghadapi ancaman musuh.

Sekuel sampai 4

Film "Avatar" yang tayang pada 2009 adalah film dengan pendapatan terbesar sepanjang masa dengan penjualan tiket global senilai lebih dari 2,9 miliar dolar AS.

Setelah ini, tim produksi memasang target untuk membuat empat film "Avatar" lain yang telah direncanakan hingga 2028.

"Saya tidak pernah ragu hari ini akan tiba karena saya sudah membaca keempat skenario..tapi saya kira beratnya tugas ini, membangun dunia... menciptakan level detail seperti ini.. itu sulit," kata produser Jon Landau, menambahkan sebagian besar dari film ketiga sudah dibuat.

"Kami akan terus mengeksplorasi lokasi baru di Pandora, kami akan terus bertemu klan baru yang berbeda.

