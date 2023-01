Ras Termahal, Kucing Peliharaan Taylor Swift Bisa Buat Beli Xenia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Kucing peliharaan Taylor Swift, Olivia Benson, menjadi hewan terkaya nomor tiga yang ada di dunia.

Olivia memiliki kekayaan bersih sekitar US$97 juta atau sekitar Rp1,5 triliun, berdasarkan rilisan "The Ultimate Pet Rich List" oleh All About Cats.

“Kucing Scottish Fold ini mendapatkan kekayaannya dengan membintangi beberapa video musik bersama pemiliknya, telah membuat lini merchandise miliknya sendiri, dan bahkan sempat menjadi cameo di banyak iklan besar, seperti Diet Coke dan Ned Sneakers,” tulis keterangan dikutip dari Rolling Stones.

Olivia Benson merupakan kucing jenis Scottish Fold yang memiliki ciri tubuh mungil, telinga ditekuk, dan mata bulat.

Menurut The International Cat Association, telinga yang terlipat pada Scottish fold adalah hasil dari mutasi kucing bertelinga lurus dan terlipat.

Kucing telinga lipat skotlandia memiliki kepribadian baik, ramah, tenang, dan senang. Ia juga bersahabat, senang bermain, cukup cerdas, memiliki suara yang lembut, dan mudah beradaptasi.

Keunikan lainnya yakni kucing ini tidak dapat mendengkur, dapat tidur terlentang, serta senang duduk dengan dua kaki belakang yang lurus dan dua kaki depan yang berada di perut.

Kucing ini menjadi salah satu kucing termahal dengan harga jual mencapai Rp42 juta. Dengan uang ini, ia bisa ditukar dengan mobil jenis Xenia lawas.

