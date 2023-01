Ini 8 Manfaat Jeruk Nipis Bagi Kesehatan, Bisa Tingkatkan Imun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jeruk nipis merupakan jenis buah jeruk yang rasanya asam. Biasanya, jeruk nipis ditambahkan dalam makanan atau minuman yang membuat rasanya semakin nikmat.

Selain rasa dan aromanya yang khas, manfaat jeruk nipis juga sangat beragam.

Manfaat jeruk ini tak hanya bisa menyembuhkan dan mencegah berbagai jenis penyakit, akan tetapi bisa juga membuat wajah dan rambut menjadi lebih cantik. Simak penjelasan lebih lengkap berikut ini.

Kandungan Jeruk Nipis

Sama halnya dengan buah jeruk pada umum, jeruk nipis juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Dikutip dari SehatQ, jeruk nipis ukuran sedang mengandung vitamin C yang bisa mencukupi 22% kebutuhan vitamin C harian.

Selain itu, jeruk nipis juga mengandung beberapa nutrisi seperti; kalori, karbohidrat, protein, lemak, serat, zat besi, kalsium, vitamin B6, thiamin, dan kalium.

Manfaat Jeruk Nipis untuk Kesehatan

Banyaknya kandungan nutrisi dalam jeruk nipis membuat buah ini memiliki banyak manfaat. Melansir dari SehatQ, berikut ini sejumlah manfaat minum jeruk nipis untuk kesehatan tubuh.

1. Menurunkan berat badan

Manfaat jeruk nipis untuk diet ditunjang oleh kandungan asam sitrat dalam jeruk nipis. Kandungan tersebut ternyata bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Dengan demikian, kalori akan lebih mudah dibakar dan kandungan lemak yang tersimpan menjadi lebih sedikit.

Selain itu, kalori buah jeruk juga cuku rendah sehingga bisa dikonsumsi oleh Anda yang menjalankan program diet. Meskipun demikian, apabila Anda memiliki penyakit GERD atau gangguan pada lambung, sebaiknya berhati-hati dalam mengkonsumsi buah ini.

2. Meningkatkan imun tubuh

Manfaat air jeruk nipis juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Hal tersebut dikarenakan buah ini mengandung vitamin C dan antioksidan yang cukup tinggi. Konsumsi jeruk nipis secara rutin diketahui bisa mencegah flu dan membuat tubuh lebih kuat, sehingga proses penyembuhan penyakit menjadi lebih cepat.

3. Mencegah gejala batuk

Buah jeruk ternyata bisa mencegah gejala batuk dan mempercepat pemulihan. Manfaat jeruk nipis untuk batuk ini dikarenakan terdapat kandungan nutrisi yang bisa meredakan peradangan dan meningkatkan imun tubuh.

4. Menurunkan kadar gula dalam darah

Manfaat jeruk nipis untuk wanita dan pria selanjutnya yaitu bisa menurunkan kadar gula darah. Kandungan vitamin C dalam jeruk nipis membuat penderita diabetes tidak mudah mengalami peradangan. Tak hanya itu, indeks glikemik buah ini juga rendah sehingga tidak akan membuat gula darah naik saat mengkonsumsinya.

5. Memelihara kesehatan jantung

Manfaat minum air jeruk nipis juga diketahui dapat menjaga kesehatan jantung. Jeruk nipis mengandung magnesium dan kalium yang bisa menunjang kesehatan organ jantung.

Kalium diketahui bisa mengendalikan tekanan darah dan melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Dengan demikian risiko terjadinya serangan jantung dan stroke bisa diminimalisir. Selain itu, jeruk nipis juga bisa menurunkan kadar kolesterol karena mengandung limonen.

Manfaat Jeruk Nipis untuk Kecantikan

Selain berguna untuk menunjang kesehatan tubuh, jeruk nipis juga bermanfaat untuk wajah, kulit, dan rambut. Berdasarkan keterangan di Halodoc dan SehatQ, berikut penjelasan selengkapnya.

1. Mengangkat sel kulit mati

Salah satu manfaat jeruk nipis untuk kulit yaitu dapat mengangkat sel kulit mati. Jeruk nipis diketahui mengandung asam sitrat yang membuat kulit mati pada wajah bisa terangkat dan membuat kulit wajah menjadi lebih cerah.

2. Mencegah jerawat

Manfaat jeruk nipis untuk wajah berikutnya yaitu bisa mencegah jerawat karena jeruk nipis bersifat sebagai antibiotik alami. Dengan demikian, pertumbuhan bakteri penyebab jerawat bisa dihambat.

3. Membersihkan ketombe

Jeruk nipis juga diketahui bisa mengatasi ketombe pada rambut. Manfaat jeruk nipis untuk rambut ini ditunjang oleh kandungan asam sitrat yang ada di dalam buah tersebut. Kandungan tersebut akan membuat masalah pada akar rambut bisa teratasi dengan mudah.

