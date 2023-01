Mengenali Gejala Liver dari Kuku Tangan Anda

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Penyakit liver, adalah salah satu penyakit yang cukup mematikan dan menyakitkan.

Sayangnya tidak semua orang bisa langsung menyadari jika dirinya mengidap penyakit yang satu ini, hingga kondisinya masuk dalam stadoum akhir.

Menurut penelitian, kondisi liver yang buruk bisa terlihat dari kelainan kuku penderitanya. Meskipun, belum diketahui apa hubungan antara perubahan kuku dengan sirosis ini.

Penelitian dari Departemen Dermatologi di Universitas Sohag menunjukkan perubahan tersebut mungkin merupakan konsekuensi dari penurunan kekebalan tubuh, kekurangan zat besi, anemia atau usia tua.

Badan kesehatan Inggris mengatakan, finger clubbing adalah tanda penyakit liver kronis, terutama pada tipe sirosis bilier primer dan hepatitis aktif kronis.

"Biasanya, dua pertiga bagian proksimal lempeng kuku berubah menjadi bubuk putih dengan opacity ground-glass, dapat berkembang pada pasien dengan sirosis lanjut." tulis badan kesehatan tersebut dilansir dari Express.

Dalam penelitian awal juga terungkap jika kelainan jari pada sirosis bukan akibat kelainan tulang melainkan disebabkan oleh peningkatan aliran darah tepi dengan pelebaran pembuluh darah di jari.

Pada awalnya, perubahan kuku ini disebabkan oleh pelunakan bantalan kuku, diikuti dengan peningkatan sudut normal 160 derajat antara alas kuku dan lipatan kuku proksimal.

“Akhirnya kuku dan kulit periungual tampak berkilau dan kuku membentuk bubungan memanjang,” demikian penelitian tersebut menyebutkan.

Dalam studi tersebut, sebanyak 80,5 persen pasien dengan penyakit hati menunjukkan perubahan kuku. Angka ini lebih banyak dibandingkan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Dalam sebuah penelitian di Mesir pada tahun 2010, misalnya, para peneliti mencatat perubahan kuku sebanyak 68 persen pasien dengan penyakit hati.

Pada 2013, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences melaporkan perubahan kuku pada 72 persen sampel yang diteliti.

Berapa lama gejala sirosis muncul?

Secara umum dianggap bahwa perkembangan dari penyakit hati berlemak non-alkohol tahap awal membutuhkan waktu puluhan tahun.

Studi terbaru, bagaimanapun, telah menemukan bahwa beberapa kasus berkembang pesat, dalam waktu singkat dua tahun.

Adapun, gejala sirosis umumnya meliputi berikut ini:

Kelelahan

Kelemahan

Penurunan berat badan

Mual

Memar

Kemerahan di telapak tangan

Pembuluh darah seperti laba-laba di kulit.

Beberapa orang lebih rentan terhadap kerusakan sel hati daripada yang lain, sehingga gejala sirosis dapat berkembang pada tingkat yang berbeda untuk orang yang berbeda.

