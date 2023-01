Layar Komputer Bakal 'Diserang' Jamur Cordyceps saat Googling Hal Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - The Last of Us menjadi serial televisi paling terkenal di Januari 2023 ini.

Terus menjadi bahan perbincangan netizen, pernak-pernik The Last of Us terus menjadi trending topik di media sosial.

The Last of Us sendiri menceritakan tentang kehancuran dunia setelah merebaknya wabah yang menyebabkan manusia menjadi zombie.

Manusia menjadi ganas dan haus darah setelah terinfeksi oleh jamur Cordyceps. Dalam episode keduanya, wabah merebak dari sebuah pabrik tepung di Jakarta, Indonesia pada tahun 2003.

Hal menarik dari The Last of Us ini pun turut menginfeksi layar komputer manusia. Jamur akan muncul saat Anda mengakses Google.

Saat Anda menuliskan "The Last of Us" atau "Cordyceps", maka akan memunculkan animasi jamur yang seolah-olah menempel di layar komputer.

Animasi jamur tersebut akan muncul saat Anda mengklik ikon jamur yang ada di sisi bawah layar. Jamur akan terus tumbuh hingga menutupi layar, apabila ikon terus di-klik.

Semakin diklik, spora dari jamur tersebut akan terus tumbuh dan menyebar menyerupai sebuah jaringan yang akan menutupi layar.

Anda dapat menghilangkan jamur ini dengan cara mengeklik ikon silang (X) dan melanjutkan pencarian.