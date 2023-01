Cara Langganan HBO GO Cuma Rp7 Ribu, Untuk Nonton The Last of Us

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - HBO GO merupakan layanan streaming yang menawarkan berbagai konten film dan series dari seluruh dunia.

Beberapa series fenomenal ditampilkan di HBO di antaranya Game of Thrones, House of The Dragons, The Walking Dead, hingga yang terbaru adalah The Last of Us.

Serial The Last of Us menjadi perbincangan netizen karena jalan ceritanya yang apik, yang mana diadaptasi juga dari game dengan judul sama.

Dalam episode kedua The Last of Us, Indonesia muncul menjadi bagian dari cerita. Bahkan aktor Christine Hakim dan Yayu Unru turut berperan dalam serial ini.

Apabila ingin nonton The Last of Us secara langsung di HBO, bagaimana caranya?

Berikut cara berlangganan HBO GO secara murah cuma Rp7 ribu saja.

Untuk bisa menikmati layanan streaming HBO GO dengan harga Rp7 ribu. Anda harus memiliki paket internat dari Telkomsel.

Pasalnya paketan langganan Rp7 ribu hanya disediakan oleh Telkomsel dalam paket data GigaMAX, Gala, Maxstream, dan paket khusus HBO GO.

Anda hanya cukup membeli salah satu paketan antara GigaMAX, Gala, Maxstream, dan paket khusus HBO GO. Kemudian langsung buka aplikasi HBO GO di ponsel Anda untuk bisa menikmati layanan streaming.

