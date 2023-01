Kilas Balik Sheila on 7 dan Profil Personilnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Siapa yang tidak kenal dengan Sheila on 7, grup band yang begitu populer lantaran lagunya yang sangat candu karena kerap sesuai dengan kondisi hati pendengarnya. Jangan hanya tau lagunya saja, cari tahu juga sejarah dari grup band ini.

Sheila on 7 baru saja menggelar konser tunggalnya pada Sabtu (28/1/2023) di Jiexpo Kemayoran. Konser bertajuk 'Tunggu Aku di Jakarta' ini menjadi momen manggung pertama mereka setelah dua tahun vakum karena adanya pandemi Covid-19. Simak kilas balik perjalanan Sheila on 7.

Sheila On 7 sendiri adalah band yang berasal dari Kota Pelajar, Yogyakarta. Grup ini mulai populer di era 2000-an. Grup band ini juga sempat bernama SheilaGank, band yang diisi oleh sekelompok murid SMA yang terdiri dari Duta (Vokal), Eross (gitar), Sakti (gitar), Adam (bass) dan Anton (drum) pada 1996.

Menilik lebih dalam, mulanya grup ini dibentuk oleh Adam dan Sakti. Keduanya memiliki band dengan nama "WHY Gank". Kemudian Adam mengajak Duta untuk ikut latihan band bersama. Duta dirangkul untuk dijadikan vokalis.

Duta dipilih karena diketahui sering mengisi acara 17 Agustus-an di komplek perumahan mereka, Duta kala itu biasa menyanyi dan Adam yang mengiringi Duta dengan gitar akustik.

Setahun setelah itu, WHY Gank sempat vakum dalam beberapa waktu, kemudian mereka bertemu dengan Eross. Akhirnya, keempat orang ini memutuskan untuk membuat sebuah band baru.

Baca Juga : Aksi Duta di Konser Sheila on 7 yang Bikin Ngakak

Tak lama setelah itu, Eross mengajak Anton untuk ikut latihan band bersama WHY Gank, nah sesudah latihan band bersama inilah mereka kemudian memutuskan untuk mengganti nama band mereka dengan nama "SheilaGank". Akhirnya, tanggal 6 Mei 1996 resmi menjadi hari kelahiran grup mereka.

SheilaGank kala itu aktif manggung dalam acara-acara pensi sekolah di Yogyakarta. Grup ini saat itu sering membawakan lagu-lagu barat seperti lagu dari Oasis, Bon Jovi, dan U2. Kemudian setelah dua tahun berjalan, grup ini akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan emas. Mereka meneken kontrak rekaman dengan Sony Music Indonesia.

Kemudian mereka memutuskan untuk mengganti nama mereka menjadi Sheila on 7. Nama ini diangkat dari kata 'Sheila' , terinspirasi dari teman SMA Eross yang juga teman SD Adam dan Duta yang bernama Sheila. Sedangkan 'On 7' sendiri merujuk pada tujuh tangga nada, yakni do-re-mi-fa-so-la-si.

Sheila on 7 mengeluarkan album pertamanya di tahun 1999. Grup yang berdiri sejak 6 Mei 1996 ini juga telah beberapa kali mengalami perubahan formasi. Pada Oktober 2004, Brian bergabung menggantikan Anton yang dikeluarkan karena dianggap tidak disiplin.

Kemudian pada tahun 2006, Sheila On 7 juga harus berpisah dengan Sakti. Kala itu Sakti dikatakan mengalami depresi di tengah tengah anggota lainnya melakukan rekaman album 507. Dia depresi lantaran dirinya sangat ingin untuk melanjutkan pendidikannya ke Pakistan. Akhirnya Sakti keluar karena niatnya itu tidak bisa dihentikan.

Selain itu, pada saat itulah Sheila On 7 akhirnya mengangkat Brian menjadi drummer tetap Sheila On 7. Pada 2022, Brian keluar dari band yang telah membesarkan namanya itu. Saat ini, Sheila On 7 terdiri atas Akhdiyat Duta Modjo (Duta), Eross Candra (Eross) dan Adam Muhammad Subarkah (Adam).

Profil Singkat Personil Sheila On 7

1. Duta

Personil Sheila On 7 ini memiliki nama lengkap Akhdiyat Duta Modjo. Dia lahir di Lexington, Amerika Serikat pada 30 April 1980. Sebagaimana yang telah digambarkan tadi, Duta bergabung dengan Sheila on 7 setelah dia diajak oleh Adam dan Sakti. Duta dipilih menjadi vokalis di grup ini.

Tak hanya menjadi seorang vokalis, Duta juga dikabarkan menjalankan bisnis kafe pizza bernama Resto Il Mondo. Bisnisnya berlokasi di Komplek Kolombo, Demangan Baru, Yogyakarta.

2. Eross Candra

Lahir di Yogyakarta pada 3 Juli 1979, Eross berposisi sebagai gitaris dari grup musik tersebut. Eross adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan dia sangat tertarik dengan dunia kesenian.

Eross lahir di keluarga pecinta musik. Ibunya seorang penyanyi, kakeknya pemain saksofon, dan pamannya berbakat main gitar. Tak heran jika dirinya sangat menyukai musik. Bahkan sejak SD, Eross telah mengenal lingkungan kehidupan musik karena sering mendampingi ibunya yang latihan band di studio musik di rumahnya yang berlokasi di Karangkajen, Yogyakarta.

3. Adam

Adam Muhammad Subarkah, atau yang lebih populer dengan nama Adam Sheila on 7 ini berposisi sebagai pemegang bass. Adam lahir di Yogyakarta pada 22 Februari 1979.

Adam menjadi salah satu pelopor grup band Sheila on 7, bersama dengan Sakti, dia membuat band WHY Gank yang sekarang dikenal dengan nama Sheila On 7. Adam mempunyai hobi bermusik, dia juga dikatakan pernah kuliah di UGM, tepatnya di Jurusan Hubungan Internasional, Fisipol.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Sheila On 7 konser musik musik